Haaland deja seco al Barça: Guardiola y Ancelotti ya le buscan hueco

Si tenemos que ceñirnos, y no les quepa la menor duda que en este asunto es así hasta para Mino Raiola, agente del jugador, a lo que desea Erling Haaland para la temporada que viene, amén de salir del Borussia de Dortmund, hay que ser precisos: el noruego prefiere el Manchester City o el Real Madrid. ¿Eso quiere decir que es imposible su fichaje por el Bayern o el Barça? No, pero él prefiere a los skyblue o a los merengues como opciones. Sin embargo no es solo una cuestión de apetencia que Guardiola y Ancelotti van por delante en la lucha por hacerse con el escandinavo.

Los dos clubs, el citizen y el merengue, llevan tiempo esperando esta puja y han guardado dinero para ella. Por otro lado, y con esa arma bajo el brazo, una que, digámoslo claramente, ni Bayern ni Barça pueden igualar, tampoco se han quedao atrás en las negociaciones con el entorno del jugador, donde además cuentan con dos significativos impulsos: en el lado inglés, el del padre del jugador, Alf-Inge Håland, ex del City y buen conocedor de la Premier League. Enfrente, en la casa blanca, el mismo Raiola, que quiere abrir un frente para sus negocios en el Santiago Bernabéu.

Pero es que además de las apetencias del jugador, del dinero y de los intereses estratégicos de los intermediarios, al nueve le seducen más los proyectos deportivos del vigente campeón inglés y el líder de LaLiga. La Premier League y el nivel excepcional del City hacen de la posibilidad de Guardiola una opción casi inmejorable, mientras que el Real Madrid, su coliseo y su mística ganadora, además de su historia, tiran del futbolista.

Así las cosas, es cierto que Bayern (más tímidamente) y Barça no se han bajado de la pugna, pero ambos equipos son conscientes ya de que andan muy por detrás en la pelea, donde han perdido un terreno, en todos los frentes antes señalados, posiblemente insalvable. Por lo que si debemos hacer un pronóstico, y The Athletic así lo corrobora con sus informaciones, a estas alturas diríamos que las opciones de que la maquinaria de Guardiola obtenga su nueve deseado en la Bundesliga o que Mbappé y Haaland compartan escudo en Madrid la temporada que viene son, ambas, altas; no así las homólogas en el Allianz o el Camp Nou. Y el mismo Haaland es parte del problema con muniqueses y culés.