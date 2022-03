Leo Messi y Kylian Mbappé deciden el futuro de Ancelotti en el Madrid

Carlo Ancelotti y el Real Madrid han conseguido importantes hitos en esta campaña, donde de hecho ya han ganado un título, la Supercopa de España, y van por el buen camino en la pelea por LaLiga, donde han vuelto a tomar ventaja con el Sevilla, ahora a ocho puntos, y el resto de perseguidores (Barça, Atlético o Betis), sin embargo las formas en el club blanco importan y salvo que la Champions League sea conquistada, estas pueden marcar el futuro de Carletto.

Es verdad que tras ser primero de su grupo, no sin sufrimiento, el cuadro merengue tuvo mala fortuna al salir emparejado, en aquel polémico sorteo, contra uno de los mejores equipos de Europa, como es el PSG, pero lo cierto es que la mala imagen ofrecida por los merengues en París, la rigidez táctica del transalpino -al que parte de la masa social le achaca su falta de confianza en otros jugadores que no sean sus favoritos, donde también están encuadrados entre los repudiados los jugadores de la cantera- o sus planteamientos defensivos no gustan. Y esa sanción no solo es perceptible en la grada del Bernabéu, también en el palco.

Se sabe que el Madrid es un equipo que ha creado su leyenda desde la Liga de Campeones y esa parece ser la piedra de toque sobre la que se construyen las esperanzas de Carletto de seguir siendo la temporada que viene entrenador del equipo: pasar ante el PSG de los Kylian Mbappé, Neymar Júnior, Leo Messi y compañía. A nadie se le olvida en el Bernabéu el partido infame del Parque de los Príncipes y nadie pasará por alto caer en octavos de la competición, sea quien sea el rival.

Es más, el tiempo juega en contra de Ancelotti en este sentido, ya que si Messi y Mbappé consiguen llevar a su equipo a los cuartos de final, al técnico se le hará eterno lo que resta de campaña, donde los rumores acerca de su salida serán continuos. Por ello, el reto es mayúsculo para él, que sigue firme a su esquema mental y táctico, fiel a sus ideas: eso sí, conoce el club y ya sabe que, sin Champions, en el Madrid todo se enturbia de forma exponencial. Dígase una cosa del Real Madrid-PSG de mañana: Ancelotti y el club saben que su futuro de la mano pasa por el duelo.