Pep Guardiola empuja a CR7 fuera del United: su salida, un hecho

El Manchester United, una de las dos o tres plantillas más fuertes del mundo -para algunas voces, la más poderosa- es una trituradora de jugadores, un desengaño continuo. Está claro que con un número tan alto de cracks, de puro talento, el cuadro de Ralf Rangnick puede ganar al Atlético de Madrid, llegar a cuartos de final y conseguir alcanzar, paso a paso, la final de la Champions League, pero lo más seguro es que eso no suceda. Por eso Pep Guardiola y el City, en cierta forma, han empujado al abismo al equipo de Old Trafford en general y a CR7 en particular.

El 4-1 del Etihad Stadium no solo supone una derrota dolorosa para los red devils ante el vecino de la urbe del norte de Inglaterra, sino que sitúa a los de Rangnick en una posición desesperada en la pelea por intentar hacerse con la cuarta plaza de la Premier League, la que da derecho a disputar la Liga de Campeones la temporada que viene. Dicho lo cual, pueden entender que, amén de los múltiples líos internos, desde CR7 hasta Paul Pogba pasando por Jesse Lingard o ahora Marcus Rashford, el United este a un paso de estallar.

Hablando únicamente del plano deportivo, el Manchester United tras su derrota frente al City, es quinto con 47 puntos, dos más que el West Ham y cinco por encima de un Tottenham con tres partidos menos. Pero el problema le viene al United por arriba y por abajo. Por empezar, hablemos sobre el que da derecho a jugar la máxima competición continental: pues bien, el United lo tiene muy complicado. Los diablos rojos han jugado ya 28 partidos, mientras que Arsenal y Chelsea, que les superan en uno y seis puntos, respectivamente, han disputado hasta la fecha tres y dos partidos menos, lo que sitúa la distancia entre ellos, real y virtualmente en un abismo insalvable; en el caso de los gunners hasta los 10 puntos si ganan sus tres partidos pendientes. Pero por detrás, en la pelea por hacerse con un hueco en la Europa League, la cosa también se complica, con wolves, spurs y hammers acechando.

Por eso ni que decir tiene que futbolistas ya de por sí descontentos con el entrenador, el juego del equipo, los minutos, la gestión del vestuario, etcétera, como es el caso de Cristiano Ronaldo, han podido obtener ante el City la sentencia a sus dudas. Sin Champions e incluso sin Europa será simplemente imposible mantener a jugadores que ya de por sí dudan de continuar ahora que todavía luchan por la orejona. El United se hunde sin control y Cristiano Ronaldo no se va a quedarse a ver el naufragio.