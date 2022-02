Haaland, harto: KO en la Europa League y decide entre City o Madrid

La situación de Erling Haaland se precipita entre los rumores que apuntan a que no existe la manida cláusula de rescisión de 75 millones de euros, sino más bien un pacto verbal, y el más que probable paso atrás de Chelsea, Barça y Manchester United por el jugador noruego. Ni lo uno ni lo otro puede certificarse a cien por cien ya que el hermetismo del jugador es total y su club, el Borussia de Dortmund, se guarda sus cartas para sacar el mejor rendimiento a la operación. Eso sí, hay una cosa clara, el futbolista se quiere ir, máxime tras la debacle de su equipo en la Europa League, y el City y el Madrid han tomado una ventaja crucial.

Y no solo se quiere marchar Haaland cuanto antes, sino que incluso tendría destino en no demasiado tiempo, ya que a día de hoy tanto el Manchester City -los cuales dejan entrever que renuncian definitivamente a Harry Kane- como el Real Madrid -pendiente de cerrar el fichaje de Kylian Mbappé y que esto no sea un obstáculo para hacerse con el escandinavo- son los dos conjuntos que acaparan casi todas las papeletas para llevárselo, según los informes más cercanos a la entidad del Signal Iduna Park y al ariete.

Sobre el equipo inglés y la Premier League hay que decir que casi todo favorece a su causa: el dinero, el proyecto y la propia competición inglesa. Incluso su padre, ex jugador de los citizens, prefiere que Haaland de el sí a Pep Guardiola. Sin embargo hay dos obstáculos en el camino del Etihad: uno, el deseo de Haaland de explorar la opción Real Madrid; el otro, la filosofía de juego del conjunto inglés, que posiblemente no favorezca a las características de Haaland.

Por su parte el club blanco no solo no renuncia a llevar a cabo el fichaje del dúo más rompedor de siempre (Haaland-Mbappé) sino que poseen un acuerdo con los dos futbolistas y el expreso deseo del noruego y el francés de vestir de blanco. De modo que solo hay un óbice para la entidad merengue: disponer el dinero para la operación. Evidentemente las ventas y salidas blancas serán clave para realizar una oferta por Haaland (y Mbappé) que pueda satisfacer al punta y su entorno, pero el Madrid tiene liquidez. Ahora bien, así como parece que el 7 del PSG esperará a junio para certificar su marcha a Madrid, Haaland quiere y desea una resolución exprés. El club alemán también está por la labor de que su situación se resuelva cuanto antes: “las cosas se resolverán probablemente en cuatro o seis semanas”, dijo en Kicker Hans-Joachim Watzke, director administrativo del Borussia de Dortmund.