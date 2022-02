El United enloquece: sin CR7, a por el más caro de siempre, 140 kilos

Ya sabíamos que la Premier League -la liga, de lejos, más rica del planeta- empezaba a manejar cantidades a veces desproporcionadas, pero la última, que puede ser la más cara de todos los tiempos en el entorno de la competición inglesa, ha dejado atónito a más de uno y no solo por el montante en el que su club fija el precio del jugador deseado por tres gigantes de la competición, sino porque uno de ellos, el Manchester United, quizá entre al trapo, en parte ‘gracias’ al adiós de CR7.

Indudablemente, 140 millones de euros ya es de por sí una cantidad absolutamente descomunal sea quien sea el destinatario de semejante cifra, pero para el West Ham ese es el precio de salida que tiene Declan Rice, su perla patria por la que suspiran para la contención y organización de sus respectivas medulares el Manchester City, el Chelsea y el Manchester United. Ahora bien, con dos años más de contrato por delante y una inminente oferta de extensión por otros 12 meses planeando ya sobre la mesa del mediocampista, a los hammers no les tiembla el pulso a la hora de hablar de tocar a su máximo referente.

Es más, su actual entrenador, David Moyes, ya concretó que, a su juicio, Rice tiene un precio “superior a los 100 millones de euros”. Parece ser que netamente superior, porque The Times informa de que La academia del fútbol ya ha fijado cuál es la cantidad por la que empezarán a negociar por Rice, 120 millones de libras esterlinas, algo más de 140 millones de euros, lo que, como decimos, convertiría al jugador inglés en el fichaje más caro de siempre en la Premier.

Está claro que ni el West Ham ni Moyes -que ya marcó territorio con Rice en su día ante el interés de skyblues, blues y red devils afirmando que su precio era tan alto porque es el futuro capitán de la selección inglesa- quieren desprenderse de Rice, el cual además guarda silencio. Al estilo Harry Kane y el Tottenham, donde toda posibilidad de negociación por la salida del delantero fue infructuosa para Guardiola, su pretendiente, The Irons hacen justicia a su apelativo en este sentido y con respecto a su joya dejando poco margen a todo aquel equipo que desee ir a por su jugador franquicia. Parecen decir: no es que no esté en venta, es que se vende muy caro.

Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario es que el United, según los informes, se lo está pensando ya que presumiblemente la salida de jugadores como Jesse Lingard, Edinson Cavani, Paul Pogba o Cristiano Ronaldo dejarán mucha libertad en lo salarial al club y, por ende, margen para afrontar este fichaje de presente y futuro.