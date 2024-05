Harry Kane, Kimmich y Alphonso Davies, atónitos con el míster 24/25 del Bayern: pedirán su salida

Tras disputar la ida de semifiniles de la Champions ante el Real Madrid, el Bayern de Múnich ha dejado al mundo del fútbol boquiabierto al anunciar un preacuerdo con Ralf Rangnick para ocupar el puesto de entrenador la próxima temporada, sucediendo a Thomas Tuchel.

Y es que, aunque esta decisión ha sido recibida con ciertas reservas por parte de algunos jugadores clave del equipo, el club bávaro parece confiar en el historial y la experiencia de Rangnick para liderar al equipo hacia el éxito.

El alemán, uno de los pilares del Bayern en el campo, ha manifestado su preocupación por la falta de experiencia de Rangnick en gestionar equipos de alto nivel. Harry Kane, quien se unió al Bayern con grandes expectativas, preferiría trabajar con un entrenador que tenga un historial probado de éxito en la élite del fútbol europeo. Alphonso Davies, otro talento emergente en el equipo, también atesora dudas sobre la capacidad de Rangnick para liderar al Bayern hacia la gloria.

🚨 FC Bayern are discussing final details with Ralf Rangnick in order to complete the agreement really soon. The appointment is really close.



Main part of the points about project, influence of the manager for signings/outgoings and more have been discussed; it's been positive. pic.twitter.com/SoSDMl8CQi