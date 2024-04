Kane se queda blanco, no a Zidane: desesperó a CR7 y ayudará al Bayern a fichar a su Pep Guardiola

El Bayern de Múnich preferiría no tener que pensar en la planificación de la próxima temporada en una posición de desventaja, es decir, hacerlo tras una temporada en blanco, sin embargo, los tiempos y las circunstancias bien pueden encaminarlos a ese contexto, de ahí que tengan un plan de contingencia tan extraño como dificultoso y que dejaría a Harry Kane y a Zinedine Zidane en blanco.

No convence

El problema con Zidane y el Bayern, más allá de que sea de los pocos proyectos que atraen al técnico galo, es que algunas voces internas en el Bayern no están convencidas con el francés, que sí funcionó en el Real Madrid, pero cuyo largo parón y método de juego tal vez no cuadre en un Bayern en crisis. Lógicamente y enlazando con las líneas iniciales, no es lo mismo que el Bayern planifique la próxima temporada siendo campeón de Europa que habiéndose quedado en blanco, de ahí que la victoria contra el Real Madrid en Champions League se antoje clave.

Un plan descabellado

En base a sendas cosas, Kicker saca a la luz un plan del Bayern para llevara a cabo su fichaje soñado, algo así como fichar a su Pep Guardiola anhelado. Y es que este pasaría por dejar aire a Jürgen Klopp, el entrenador más deseado pero que quiere darse una temporada de relax tras dejar el Liverpool, para ficharlo en la 25/26. Y pare ello usarían la fórmula del Manchester United, por aquellas, de CR7: fichar a Ralf Rangnick de técnico interino durante la próxima campaña, lo que, como es lógico, desagrada a Kane y Zidane, que no tienen tiempo para ello.

Dos vías paralelas

Lo cierto es que sendas vías son compatibles: el Bayern sigue en conversaciones con Zidane pero a la vez sopesa la posibilidad con Klopp, Rangnick mediante, todo ello en medio de los rumores que sitúan a jugadores como Jamal Musiala, Joshua Kimmich o Alphonso Davies en el camino de abandonar el club en junio.