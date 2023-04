Jude Bellingham revienta los pronósticos: adiós al Liverpool y el Madrid hace un movimiento clave

Con Jude Bellingham está sucediendo un efecto dominó que puede decepcionar a más de un club y especialmente al jugador y al Borussia Dortmund. El futbolista apunta a salir y aún considera cuál debe ser su mejor opción, mientras que el Dortmund, que con la boca pequeña sabe que no podrá retenerlo, de puertas afuera sigue luchando su continuidad. Ahora bien, como decimos, a la hora de la verdad Liverpool, Manchester United y Real Madrid no se deciden.

En Anfield se bajan de la puja

Es más, desde Anfield ya ha llegado para el internacional inglés una confirmación: no entrarán en una puja que los lleve a gastar entre 120 y 150 millones de euros ni por el de Birmingham ni por nadie; más si, como parece, se quedan (no se clasifican en liga) sin los ingresos que vienen de la Champions League. Y si tenemos en cuenta que los reds fueron hace no pocas fechas los favoritos para llevárselo, entonces vemos como la situación del centrocampista se presenta compleja.

El otro gran pujante, el Real Madrid, es para el Manchester United, en boca de Paul Scholes, la piedra insalvable. Los red devils se han metido en la pelea por el futbolista y esperan poder mantenerla en lo económico, pero creen que el jugador ha elegido jugar en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, ahí está la paradoja, ya que desde la casa blanca ya se empieza a mirar seriamente la opción de Gabri Veiga, con el que ya hay contactos, como alternativa en el mercado de fichajes a la ingente y prohibitiva cantidad que exigen en el Signal Iduna Park por su jugador, Es decir, pese a que hay interés, los clubs son reacios a esas cifras.

Y en medio de todo están los dos conjuntos de Mánchester, el citado United y el City, que, dicen, van a pelear quedarse con sus servicios. Sobre ello, los hay que afirman que un jugador inglés donde quiere jugar es en la Premier League y que los dos equipos pueden pagar lo que se pide por Bellingham, pero hay dudas… precisamente porque creen que el Real Madrid lo tiene hecho con el jugador. Dicho todo esto, no sería descabellado que al final nadie pague lo que se exige y el jugador termine o presionando para salir por bastante menos o quedándose en Dortmund, donde, recordemos, tiene contrato en vigor.