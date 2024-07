Kompany agria el verano a Davies y Kane: el fijo de Tuchel y Guardiola, ¿la bomba exprés de Arteta?

Por si los rumores por la marcha de Alphonso Davies, Joshua Kimmich o Jamal Musiala no hubieran preocupado lo suficiente a Harry Kane con respecto a la plantilla del Bayern de Múnich 24/25, ahora uno que ni siquiera estaba en las quinielas para salir, que era clave para Thomas Tuchel y lo fue para Pep Guardiola, quizá sirva para hacer caja al club alemán, para estupor de quienes esperan la mejor plantilla a las órdenes de Vincent Kompany en el Allianz Arena durante esta temporada.

Lío a la vista y recorrido a la historia

Para poner en situación al lector hay que traer a colación la información de Sky Sports Alemania acerca del futuro de Leroy Sané y el interés repentino de Mikel Arteta en el internacional alemán. El mass media asegura que el Arsenal tiene opciones reales de fichar al extremo zurdo del cuadro germano debido a que la entidad de la Bundesliga no ha llegado a un acuerdo con el futbolista, ex del Manchester City, para que se comprometa totalmente con su proyecto.

Así, como le sucediera a Guardiola cuando lo tuvo a sus órdenes, Kompany habría visto la salida del jugador como una opción de mercado interesante toda vez que ve al talentoso futbolista sin comprometido al cien por cien con el proyecto. ¿Y cómo sabe eso el míster belga? Porque Sané, se apunta desde medios de comunicación alemanes, no ha querido renovar con el Bayern acabando contrato en 2025.

La misma historia

De esta forma, con Sané podría pasar justo lo mismo que está sucediendo con Alphonso Davies y Joshua Kimmich, todos ellos acaban contrato tras la temporada que está por empezar, 24/25, no quieren renovar y el club, forzado por esa situación, prefiere vender a verlos marchar gratis. Eso sí, la gran diferencia es que Kompany permite a Mikel Arteta el fichaje de Sané porque no lo considera clave, estatus que sí otorga a Kimmich y Davies, por los que pretende luchar el Bayern. En clave gunner, ¿es Sané una alternativa por Nico Williams? No, sino un complemento, uno que sume papeletas para el asalto londinense a la Premier League.