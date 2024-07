Pesadilla para Olmo y Asensio, secó a Rodrygo y Bellingham y deja plantado a Lopetegui por Ten Hag

Todo parecía preparado para un fichaje de relumbrón del nuevo West Ham que está construyendo en torno a su idea de juego su entrenador, Julen Lopetegui, sin embargo el acuerdo no ha terminado de cerrarse entre el futbolista que fuera verdugo de la España de Luis Enrique y los hammers, momento que ha aprovechado el Manchester United para meterse en medio y poner una guinda más a su proyecto.

Gran jugador que destaca en Múnich

Asegura Sky Sports Alemania que el OK de las partes, que parecía más que inminente, entre el West Ham y Noussair Mazraoui, futbolista en nómina de la entidad del Allianz Arena, se ha roto debido no a los dos clubs, que estaban de acuerdo en los términos, un OK tasado en 15 millones de euros más unos 4 o 5 más en distintas variables, sino entre el equipo de la Premier League y el entorno del jugador.

Donde no hubo acuerdo, ahora sí lo hay

Y no solo eso, revela el mass media que el destacado internacional marroquí -que ya fuera un hueso duro para Rodrygo Goes y Jude Bellingham por banda diestra en la eliminatoria de semifinales de la pasada Liga de Campeones entre el Bayern y el Madrid, donde el africano fue el encargado de secar al inglés y al brasileño, como lo hiciera con Ferran Torres, Dani Olmo y Marco Asensio en el duelo de Qatar 2022 entre Marruecos y España- ahora sí tiene un pacto, pero no con Lopetegui, sino con Erik ten Hag.

Es decir, el United, que andaba tras la pista de un jugador de banda, sí se entiende con el futbolista diestro, que más que probablemente será una de las guindas del nuevo proyecto de los red devils con el que pretenden el asalto a la liga inglesa. Al respecto, el medio de comunicación citado advierte que el United y el crack tienen “conversaciones avanzadas”, lo que hace presagiar el éxito de los diablos rojos en este asunto.