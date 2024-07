París o Argentina, el sorpresón: Flick copia a Simeone, pedirían la cesión entre 3 top a Pep o Lucho

El Barça aprieta, pero no ahoga y eso hace que su mercado sea insalubre, insípido, carente del talento que se promete; eso sí, no será por nombres, al menos en la franja de ataque, ya que, a las posibilidades de Nico Williams, Dani Olmo y João Félix ahora se unirían otras tres más, estas en calidad de cedido. Esto último es algo que no gusta unos kilómetros al sur de la ciudad condal, concretamente en Madrid, más que nada porque es el mismo plan que quiere ejecutar el Cholo Simeone.

De Mánchester…

En unas declaraciones a DirectTV Sports, el delantero estrella de Argentina en los Juegos Olímpicos y jugador del Manchester City, Julián Álvarez, admitió que “no me he parado a pensar qué voy a hacer. Cuando termine esta campaña (JJOO) empezaré a pensar en lo que quiero para mí. Veremos cómo van las cosas". La temporada pasada fui uno de los jugadores que más minutos disputó en el equipo. Pero es verdad: al final, en los partidos importantes, no te gusta quedar fuera y quieres aportar". Y eso, traducido en hechos, dicen en Inglaterra, viene a recalcar la idea del punta sudamericano de buscar una salida a su situación y esta, dado que el City no se quiere desprender de él por menos de 77M, sería una cesión.

… a París

Por otro lado, el Paris Saint-Germain sigue apurando su mercado para cerrar a João Neves y Victor Osimhen (quién sabe si al mismo Julián Álvarez; aunque gusta menos a Luis Enrique sería comprado), pero en su hoja de ruta está claro que ha de fichar un delantero lo que poco menos que pone en el mercado a Kolo Muani y/o Gonçalo Ramos, y, como sucede con el punta de la albiceleste del equipo skyblue, nadie parece capaz o dispuesto a pagar en este mercado la cantidad que por ellos abonó el PSG hace solo un año, de modo que la cesión es, de nuevo, la mejor salida.

Tres jugadores de mucho nivel a coste 0

Así, el Atlético de Madrid, que ha perdido a Álvaro Morata y Artem Dovbyk busca un delantero centro, uno que por precio no puede ser Viktor Gyokeres -el Sporting pide 84,5 millones de libras-, dándose el caso de que las opciones de préstamo de Julián, Kolo Muani o Ramos, por este orden, colman de alegría en el Metropolitano. Y sí, a Hansi Flick también le gusta la idea, algo que ya se sopesa también el Barcelona. En sendos casos los tiempos van a marcar estas posibilidades; los de los que prestan y los que necesitan artillería. Es verdad que el Atleti va con ventaja en este plan, pero, como decimos, al Barça le gusta y le cuadra.