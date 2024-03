Laporta y Kane se desesperan con Florentino: del KO de Modric a la bomba de bombas, indestructibles

No hay muchos jugadores como Rodri en el mercado, un centrocampista organizador, a la vez de contención y llegador, que cubra amplios espacios, sea un excelente organizador y distribuidor del juego desde el arranque de la jugada y que, a la vez, tácticamente sea impecable. No al menos de ese nivel, si hay que situar a un jugador de esas características al lado del futbolista del City, ese sería, quizá con la excepción de Toni Kroos, el crack por el que pelean ya Manchester City y ahora el Real Madrid: Joshua Kimmich.

Se sabía que el Barça y el City habían en algún momento contactado con el Bayern y/o Joshua Kimmich para saber cuál era su situación, pero ahora tenemos la certeza de que el Madrid se ha sumado a la puja, más que nada porque la salida de Luka Modric se da por supuesta en Chamartín y el jugador del Bayern sería un recambio de auténtico lujo, que además serviría a la causa en caso de que Toni Kroos tampoco continúe o lo deje tras la 24/25.

Ya sabemos, como ha confirmado el informador Florian Plettenberg, que el Bayern se ha abierto a la venta de Kimmich, toda vez que las discrepancias del futbolista alemán con su club son enormes y su contrato expira en 2025, por lo que la entidad del Allianz Arena se ve forzada a negociar si no quiere perderlo gratis dentro de apenas un año. Y tal y como sucede con Alphonso Davies, el Madrid está al acecho, aunque lo noticioso es que se sitúa ya por encima del Barça en esta carrera, junto al propio City. Eso, desde luego, no son buenas nuevas en la ciudad condal y desde luego no lo son para Joan Laporta.

Además de ellos, Liverpool y Arsenal también han preguntado por él. El mismo Plettenberg asegura que los clubs ya se han puesto en contacto con el jugador y su salida parece más que probable.

