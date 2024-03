Nadie reparó en ello y PSG y Henry lo confirman: Mbappé irá contra el Barça con cuentas pendientes

El Real Madrid y Kylian Mbappé son un binomio destinado a encontrarse y eso lo saben en la capital de España, en la ciudad condal y en París, sin embargo, una cosa es intuirlo y hacerlo de cara al largo plazo, es decir, una vez la temporada eche su cierre y otra muy distinta es poco menos que colocar la elástica blanca al crack parisino con una semifinal PSG-Barça a la vuelta de la esquina, que es justo lo que ha hecho un mito del balompié.

Toma además un mayor calado este asunto por ser quien es el protagonista, toda una leyenda del fútbol y exjugador blaugrana, como es Thierry Henry. El mítico delantero, en la actualidad, técnico sub-21 de Francia y por tanto entrenador galo en los próximos Juegos Olímpicos de París, ha hablado sobre la situación del astro de Bondy y la negativa de su nuevo club a dejarlo ir a la cita olímpica, y claro, el revuelo es máximo.

Con respecto al destino de Mbappé y la negativa de ‘ese club’ a dejar que juegue los JJOO, Henry comentó en rueda de prensa que “es completamente normal, especialmente en los clubes extranjeros”, en una clara alusión al club merengue. Es cierto que no dijo la palabra Madrid, pero se intuyó. A la vez, sobre la posibilidad de disputar este verano la cita olímpica por parte del delantero, Henry hizo hincapié en esa negativa general que impone el Real Madrid a sus jugadores y que también incluiría ya a Mbappé: "son los Juegos Olímpicos aquí, en Francia, los clubes franceses estarán allí, creo que ayudarán. Pero para los clubes extranjeros, lo sospechaba”. Dice que intentará que ‘ese equipo’ cambie de opinión, cosa que no va a suceder.

Que el PSG ya se haya hecho a la idea de que Mbappé no estará entre su plantilla en la temporada 24/25 no quita para que pretenda obtener el máximo rendimiento de su estrella, que lo dará. Por tanto, pasamos de estas palabras de Henry, poco menos que mandando al crack rumbo a Madrid, al inminente enfrentamiento con el eterno rival blanco, un Barça que ya sabe que el que seguramente sea el mejor delantero del planeta irá a la eliminatoria con triples ganas: las que le da unos cuartos de final de la Liga de Campeones, las de intentar ganar la Champions en su último año en París y, por último, el deseo de hacer daño a su nuevo máximo adversario, el FC Barcelona; algo así como empezar a dar su primer regalo a su nueva afición, la del Bernabéu, y quizá con eso ganarse un billete para las olimpiadas. Dicen que está extra motivado y a nadie en la grada culé se le olvida su exhibición en 2021. Malas noticias en Montjuic.

Barca were the favorites, unbeaten in 16 out of the 17 previous games while PSG didn’t have Neymar or Di Maria. Mbappe scored a hattrick, delivering one of the greatest CL KO performances ever



Then Messi fans rewrote history by pretending Barca were weak

pic.twitter.com/4FCWcdluZp