Lewandowski le deja huérfano: el Bayern tajante con el rival de Messi

El culebrón en torno a la figura de Cristiano Ronaldo continúa y está lejos de llegar a su fin. El astro portugués sigue buscando equipo tras su negativa a incorporarse al Manchester United y a raíz de la salida de Lewandowski al Barcelona, los rumores venían creciendo sobre la posibilidad de ver al enemigo de Leo Messi en el Bayern de Münich. Sin embargo, de momento no parece que Sadio Mané vaya a tener compañero en la delantera muniquesa, al menos en cuanto a la opción de luso se refiere.



Así se encargó de confirmarlo en declaraciones a ‘Sky Sports’, el director deportivo del Bayern de Münich, Hasan Salihamidzic: “Tengo mucho respeto por Cristiano Ronaldo, sus éxitos y su carrera. Pero, de nuevo, no era ni es nuestro problema”. El equipo bávaro trabajará de esta forma en otras alternativas dado el gran ingreso percibido por la venta de Lewandowski. Cantidad que espera poder invertir en un delantero de nivel aparte del ya casi atado central holandés De Ligt de la Juventus.



Por su parte, Oliver Kahn, director general del equipo, también se mostró reacio a la incorporación de Cristiano Ronaldo al histórico club de la Bundesliga: “Amo a Cristiano Ronaldo, un jugador fantástico, pero cada club tiene una filosofía y no estoy seguro de si sería la señal correcta para el Bayern y la Bundesliga si lo fichamos ahora. Un movimiento así no necesariamente encaja con nuestras ideas”, remató el legendario ex guardameta alemán. Un hombre que viene dejando claro que no ve al portugués en el Bayern, al igual que parece que no recalará en clubes como PSG, Real Madrid o Chelsea.



Así pues, se estrecha el cerco para un Cristiano Ronaldo que tenía clara su postura de jugar la Champions la temporada que viene como fuese. Sin embargo, mucho tendrán que cambiar las cosas para el ‘crack’ de Madeira pueda cumplir sus expectativas lejos del Manchester United. Otra opción para el jugador, sería la de Arabia, desde donde han lanzado una millonaria oferta por dos temporadas para hacerse con sus servicios. Un culebrón que, como decimos, parece no estar cerca de terminar.