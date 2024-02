Liverpool, Barça y Bayern ya saben la decisión de Xabi Alonso y va a aliviar mucho en el Bernabéu

No hay anuncio oficial pero sí se ha filtrado uno oficioso de puertas adentro del Bayer Leverkusen y esto hace poco menos que pensar que el destino más que probable del míster tolosarra de cara a la próxima temporada está ya escrito. Y la respuesta seguramente no guste ni en Montjuic, ni en el Allianz Arena, ni siquiera en Anfield, no así en el Santiago Bernabéu, donde no podían recibir una mejor noticia con respeto al mítico centrocampista blanco y de La Roja.

El más cotizado

Basta que se hayan, en cierto modo, forzado las situaciones entre los tres gigantes de Europa que pretenden al entrenador del Leverkusen para que eso no guste al mismo entrenador español, el cual, además, no solo confía en su actual proyecto, sino que dio su palabra sobre hacerlo crecer, que es justo lo que está sucediendo. Por tanto, es verdad que el interés de Liverpool, Bayern y, en menor medida, Barça es fuerte y se irá intensificando sobre Alonso con el pasar de la temporada, pero a día de hoy su destino es claro: el BayArena.

Crecimiento y situación más armónica

Los grandes son así, nunca están en situaciones de suma armonía, pero Alonso piensa, según nos cuentan, que una cosa es eso y otra la que viven por ejemplo Barça y Bayern, sumidos en distintas crisis. Con el Liverpool sin duda hay más apego y ganas, pero también es cierto que, si Alonso consigue llevarse el título liguero en el Leverkusen esta temporada, que lógicamente le hará competir en la Champions League en la 24/25, también le apetece ver hasta dónde pueden llegar desde lo construido esta campaña.

Eso, además, le dará el golpe de realidad que necesita para ver si realmente estos tres equipos, como el Real Madrid, lo quieren en sus filas: en las buenas, todos se suben al carro, pero Alonso, veterano de una y mil batallas, sabe las vueltas que da el fútbol y quiere ver cómo responden estos equipos cuando empiece a fallar. Por eso y porque cree que no debe abandonar un proyecto que él mismo ha construido, ahora mismo las posibilidades de que Alonso deje el Bayer son escasas. Ni que decir tiene que el Real Madrid, que lo espera como recambio de Ancelotti, no puede recibir una mejor noticia.