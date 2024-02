Estupor pese al adiós de Modric: imita a Isco y Asensio, informa a Ancelotti que en junio se va

Nacho, Brahim, por supuesto Carvajal y Joselu o incluso Kepa Arrizabalaga están, de cara a marzo (en los compromisos ante Colombia y Brasil), y estarán -con la mirada puesta en el Eurocopa de verano, que se celebrará en Alemania- entre los nombres posibles para meterse entre los elegidos de las siguientes convocatorias de España, pero quien no va a estar entre los seleccionables, por su escasez de minutos, será el jugador que ya ha comunicado a Carlo Ancelotti y el Real Madrid que buscará una salida en junio.

Como el balear y el malagueño

Quizá sea más exacto comparar la situación actual (extensible a la de los últimos años) de Dani Ceballos con la que vivió Marco Asensio, un jugador usado de revulsivo y que rara vez se ganó la titularidad en el Real Madrid, que por ello buscó la salida el pasado año, rumbo al Paris Saint-Germain y que ahora está en disposición de ser uno de los elegidos por Luis de la Fuente para las futuras citas de La Roja. Y decimos esto porque Isco -el otro nombre en el que se fija el ex del Betis, que si bien desapareció en su última etapa del Madrid- cuando estuvo al nivel fue un jugador muy importante, hasta el punto de ser titular en una final de la Champions League.

Sea como fuere, los dos precedentes están claros para Dani Ceballos y son en los que se fija para reconducir una carrera que apuntaba más alto de lo que está resultando. Al parecer, según nos cuentan, el jugador, que ha asomado poquísimo esta temporada y más concretamente en los últimos partidos, que renovó con el Madrid hasta 2027, prefiere ahora buscar una salida en junio, básicamente porque el entrenador, que será el mismo hasta 2026, no cuenta con él.

No será sencilla su marcha, ya que su caché ha bajado de forma estrepitosa y será complicado que el Madrid suelte lastre sin una oferta económica atractiva, que puede que no llegue, pero el jugador lo va a intentar bajo el pretexto de lo pragmático: en LaLiga no ha jugado más de 59 minutos en ningún partido, habiendo disputado solo 12, donde en 10 de ellos jugó menos de 20 minutos. La situación en Champions, Supercopa y Copa no mejora esos números, y todo ello pese a la enorme cantidad de bajas del equipo. No, Ancelotti no lo considera y a sus 27 años eso es poco menos que una invitación velada a marcharse. Si nada cambia y existe una luz por la que escapar, Ceballos buscará salir en junio (si el Madrid alcanza la final de la Liga de Campeones) o cuando acabe la temporada.