Llamada sorpresa a Luis Suárez: no a Asensio y será el nuevo Dembélé

Se abre un nuevo terremoto en torno a la carrera de Luis Suárez. El delantero uruguayo sigue todavía sin aclarar su futuro y su situación comienza a ser preocupante ya que el mes de agosto está a la vuelta de la esquina, los equipos han comenzado sus pretemporadas y el inicio del nuevo curso se ve cada vez más inminente. No es que le falten ofertas al ariete pero aún no ha fructificado ninguna, aunque aparece una nueva oportunidad en el horizonte que podría ser una opción perfecta para el ex jugador del Atlético de Madrid y no es la de Nacional de Montevideo.

Y es que tal y como apunta desde Alemania Sky Sports es el Borussia Dortmund el equipo que ha empezado a seguir muy de cerca cómo es la situación del delantero charrúa. Luis Suárez tiene la gran ventaja en el mercado de fichajes de que es un hombre libre y no habrá que acometer ningún tipo de desembolso por su traspaso y eso es algo que gusta, unido obviamente al gran rendimiento que todavía puede dar el futbolista, mucho al conjunto alemán.

El Dortmund lleva buscando tiempo un jugador desequilibrante desde la marcha de Dembélé al Fútbol Club Barcelona pero en estos últimos años no ha conseguido encontrarlo y eso le ha costado caro en competiciones como la Champions League, donde han caído eliminados antes de tiempo. Por eso, que ahora se ponga a tiro la figura de un futbolista tan contrastado como es el caso de Luis Suárez en Dortmund se ve como una opción que, si bien es remota todavía y está muy lejos incluso de que comiencen las negociaciones, puede terminar fructificando en un futuro medio.

Se da la circunstancia de que el conjunto de la Bundesliga ha fichado a Sebastian Haller, que realizó una pasada temporada espectacular y que deslumbró en la Champions League al mundo entero, procedente del Ajax por 31 millones de euros para su delantera, pero al futbolista le han diagnosticado un tumor y su futuro deportivo es incierto. Así las cosas, el Dortmund se ve en la obligación de buscar otro delantero y la opción de Luis Suárez, que tiene otros intereses como el del Milan de Marco Asensio o varios equipos en sudamérica, está ahí.