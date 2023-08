Los canteranos del Barça quieren vengarse: Marco Reus y Jadon Sancho aún lo recuerdan

Bayern y RB Leipzig se enfrentan en la Supercopa de Alemania (20:45 hora española) por segundo año consecutivo, mientras el final del mercado de fichajes está siendo muy movido para los de Thomas Tuchel y ha dejado salidas y llegadas muy importantes en su rival.

El campeón de las últimas once ediciones de la Bundesliga quiere seguir manteniendo el dominio que también tiene en esta competición, ya que la ha ganado en las últimas tres ocasiones en las que ha estado presente. Su derrota más reciente fue en 2019, cuando un Borussia Dortmund liderado por Marco Reus y Jadon Sancho fue capaz de mojarle la oreja con un triunfo por 2-0 con goles de Paco Alcacer y el propio jugador inglés.

El equipo de Thomas Tuchel está teniendo un mes de agosto muy movido con respecto al mercado de fichajes, ya que la llegada de Harry Kane procedente del Tottenham por más de 100 millones de euros no puede ocultar que algunas de las peticiones principales del entrenador alemán se han vuelto imposibles y parece que el momento de buscar alternativas ha llegado. La incorporación de un pivote defensivo para acompañar al indiscutible Joshua Kimmich en el centro del campo no se ha producido y hay un debate abierto entre el jugador y el técnico, ya que el propio centrocampista se ve como un mediocentro y su míster no está del todo convencido, o al menos quiere tener alternativas por si se produce alguna lesión que pueda dejar a una de sus estrellas fuera de los terrenos de juego durante varios partidos.

Grandes cambios en el RB Leipzig

El conjunto que dirige Marco Rose ha tenido un mercado de verano cargado de cambios porque se han producido numerosas salidas y llegadas. La venta de Gvardiol al Manchester City a cambio de 90 millones de euros ha sido, sin duda, el movimiento más llamativo, ya que el croata se ha convertido en el defensa más caro de la historia superando a Maguire, Van Dijk y Lucas Hernández. También ha abandonado el equipo Szoboszlai, que jugará en el Liverpool a las órdenes de Klopp después de que el club inglés pague 60 millones de euros por él. A esto hay que sumarle la salida de su principal goleador en las últimas temporadas, Nkunku. Una operación acordada antes de que comenzase este verano.

Salidas de jugadores importantes que el RB Leipzig ha querido compensar realizando el fichaje más caro de su historia. Lois Openda llega procedente del Lens a cambio de 42 millones tras realizar una temporada espectacular en la Ligue 1 en la que ha superado los veinte goles anotados. A la calidad de los jugadores que siguen en la plantilla, como Dani Olmo o Forsberg, también hay que sumar a otro viejo conocido de La Masía, Xavi Simons, que jugará en el equipo alemán durante un año gracias a la cesión acordada con el PSG.