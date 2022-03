El Inter se acerca más a su objetivo, Tuchel puede perder otro jugador

Romelu Lukaku no está contento en el Chelsea, el jugador que más dinero ha movido en fichajes en cuanto a traspasaos se refiere, por delante de Neymar Jr, Messi o Cristiano Ronaldo, regresaba el pasado verano al conjunto londinense tras dos años en el Inter de Milán tras pagar el equipo de Abramóvich 113 millones de euros para volver al club que le vio nacer. Una vuelta a casa que parecía idílica pero que con el paso de los días se ha ido ensombreciendo hasta tornarse en un mal sueño.

Romelu Lukaku no encaja en el esquema de Thomas Tuchel, no consigue acertar con la tecla para sacar el mejor rendimiento del delantero belga, muestra de ello es el récord negativo que ha conseguido el atacante el tocar tan solo 7 veces el balón (una de ellas el saque inicial) en 90 minutos de partido, y por ello el goleador ha manifestado públicamente en más de una ocasión que le gustaría poder regresar al Inter de Milán, en donde sí era feliz. Posibilidad que jornada tras jornada parece que es más real, ya que el ex del Manchester United y Everton, entre otros, volvió a ser suplente una vez más en un partido con el Chelsea, pero esta vez no era un escenario cualquiera, sino la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Lille, y son 4 los partidos consecutivos que no es titular con los blues.

Una nueva piedra en el camino de vuelta a casa de Lukaku que puede traer consigo consecuencias para el futuro de la entidad inglesa, ya que recordemos, el Chelsea está envuelto en un grave problema financiero debido a las graves sanciones impuestas por el Reino Unido al club por las supuestas relaciones de Abramóvich con Vladimir Putin y perder a un efectivo tan importante para la próxima temporada sería un duro palo.

El Inter está muy interesado en su regreso y está dispuesto a hacer un gran esfuerzo para poder contratarle, más aún si Lautaro Martínez acaba saliendo el próximo mercado de fichajes, algo que no descartar en Milán debido al gran número de equipos que han preguntado por el delantero argentino como Atlético de Madrid o FC. Barcelona. El futuro de Lukaku está en el aire, pero si sigue encadenando suplencias en fechas importantes, su destino poco a poco se alejará más de Stamford Bridge.