Xabi Alonso ya enamora al madridismo y Rüdiger: a su récord suma este tortazo Champions al Bayern

Se acabó, el Bayer le ha dicho ‘no’ al Bayern. No habrá esta vez robo del gigante alemán sobre sus perseguidores y no lo habrá por que el campeón esta vez es otro en la Bundesliga, alguien que nunca lo había sido y que, de la mano de Xabi Alonso, defiende su papel preponderante en la liga germana. Le costará a los de la aspirina repetir lo de la pasada campaña, pero si han de intentarlo lo harán con el káiser de siempre, que no se mudará al vecino hegemónico.

Fecha límite superada; no hay trato

El diario alemán Bild asegura que el campeón de Alemania (Bayer) habría mandado una respuesta definitiva al equipo que dirige esta temporada Vincent Kompany (Bayern) con respecto al futbolista que deseaba pescar el equipo muniqués en el Leverkusen, un Jonathan Tah que por momentos estuvo con pie y medio fuera del BayArena pero al que ahora Xabi Alonso no le permite salir ¿Por qué?, básicamente porque la fecha límite del míster tolosarra se ha superado y el Bayern no la ha respetado.

O lo que es lo mismo, el mass media alemán publica que el Bayer renuncia a cualquier negociación por su central con el Bayern porque los primeros habían avisado a los segundos sobre una fecha límite para negociar, una que se ha superado y tras la cual no hay acuerdo posible; sobre todo porque considera Alonso que ya no hay tiempo para buscar y suplir al zaguero alemán.

Siempre, con el Madrid en la mira desde la distancia

Esta respuesta de autoridad del entrenador español es aplaudida por una parte del madridismo, que ve en Xabi Alonso al sustituto deseado (y natural) de Carlo Ancelotti, y como ese sector, también aplaude la decisión un Antonio Rüdiger que comparte titularidad en el eje de la zaga de la Mannschaft con Tah. Ambos quizá puedan verse las caras en la Champions League, a la que el Bayer y el de Hamburgo llegan como campeones germanos y el Madrid y Rüdiger como doble campeones, de España y de Europa.