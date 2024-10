Tortazo a Florentino, como Gerrard, Totti y Neymar: su galáctico en 2025 prefiere al eterno rival

Es un secreto a voces repetido hasta la saciedad, pero precisamente por lo que representa en el mundo del fútbol el Real Madrid, tanto para los futbolistas como para los aficionados, estas excepciones, muy escasas, llaman la atención. Pues bien, según Sky Sports Alemania puede sumarse un nuevo nombre a una lista muy exclusiva de cracks que dijeron ‘no’ a Florentino Pérez, uno que apuntaba a ser el galáctico blanco en 2025 y estaría eligiendo al eterno rival.

La información a la que aludimos en las líneas iniciales hace referencia al interés del Real Madrid en fichar a Florian Wirtz, estrella del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, y como este puede topar con un deseo bien diferente del futbolista, que, según esta fuente, prefiere otro de sus pretendientes, que no serán tampoco ni City, ni Barça, ni PSG, sino en este caso el eterno rival europeo del Madrid, el Bayern de Múnich.

La información apunta a que el crack germano preferiría quedarse en Alemania, su país, y en la Bundesliga, su actual entorno, para tener una carrera más sólida, pero no lo haría en su actual equipo, sino que se marcharía a Bayern de cara a la campaña 25/26 en lo que sería, al parecer, un sueño de juventud.

Además, se apunta a que su socio en Alemania y amigo, Jamal Musiala, tendría mucho que ver en esta posibilidad, toda vez que el jugador del Bayern puede marcharse en junio al Manchester City y Wirtz sería la respuesta muniquesa a tamaña pérdida. Hay que recordar que Musiala acaba contrato en 2026 y se habría negado a negociar su renovación con los del Allianz Arena, básicamente porque el mediapunta querría unirse a los skyblue, los primeros de la lista entre sus preferencias de futuro.

Así, dado que Xabi Alonso parece que terminará más pronto o más tarde en el Madrid, pero este tránsito puede que tenga que esperar hasta 2026, Wirtz no se vería empujado al Bernabéu junto a su actual técnico, del que separaría su camino a partir de junio de 2025.

Si todo esto se cumpliera, Florentino Pérez volvería a vivir otro episodio como el de Steven Gerrard, Francesco Totti, David Silva o Neymar Júnior, cracks de talla mundial a los que trató de fichar el mandatario blanco pero que se negaron, por unas cosas u otras, a vestirse de blanco. ¿Puede ser Wirtz el siguiente de la lista?

