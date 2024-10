Dudan PSG y Al-Khelaïfi y Luis de la Fuente echa gasolina contra Luis Enrique: se la tenía guardada

Luis de la Fuente y Luis Enrique, dos fantásticos entrenadores, son pasado y presente de la Selección Española de Fútbol, solo que como en esto, en el balompié, no existe lo vivido, porque somos, todos, olvidadizos, es el primero quien goza de crédito -no por lo que ha logrado, sino porque mantiene al equipo al alza competitiva-, mientras que el segundo hace dudar a PSG y Nasser Al-Khelaïfi, y ese es el momento que ha utilizado el míster de La Roja para darle la puntilla al asturiano.

Guti ha sido otra de las figuras de relevancia que en las últimas horas se ha mostrado muy crítico con la filtración de la conversación entre el técnico del conjunto francés y Kylian Mbappé en el documental ‘No tenéis ni p… idea’ que se emite en Movistar +. Pero De la Fuente no se ha quedado atrás, y aprovechó una charla con El Larguero, de la Cadena Ser, para marcar distancias profesionales con Lucho, no solo advirtiendo que dicha pieza no le interesa, sino que esa concretamente no le gusta, que no va con su estilo.

🚬| Movistar Fútbol presentó la serie ‘𝑵𝒐 𝒕𝒆𝒏𝒆́𝒊𝒔 𝒏𝒊 **** 𝒊𝒅𝒆𝒂’. Donde se realiza un análisis a la dirección de Luis Enrique al mando del PSG|



Aquí un extracto donde destaca su conversación con Mbappe sobre liderazgo.#RMFC | #RealMadrid



“Nosotros hablamos mucho con los futbolistas, yo lo hago, pero no somos de airearlo y sacarlo a la luz pública”, decía el preparador de La Roja, advirtiendo que “son cosas privadas, y si es privada, es privada, no tiene que airearse”, sentenciaba, mostrando por tanto su total animadversión con la forma de llevar el grupo de su predecesor en España, en este caso en el Paris Saint-Germain.

🫡 🇪🇸 Luis De la Fuente, TAJANTE sobre el documental de Luis Enrique



🥱 "No, no lo he visto ni lo voy a ver"



😠 "¿Conversaciones como con Mbappé? Lo que no haría sería airearlas y sacarlas a la luz pública. Si una conversación es privada, es privada. No me gusta"#ElLarguero pic.twitter.com/fqQXLvGQCH — El Larguero (@ellarguero) October 8, 2024

Relación entre ambos

Aunque en alguna ocasión ha sido preguntado al respecto de su relación con Luis Enrique, y De la Fuente ha tenido, en suma, palabras positivas, también ha ido cribando formas de gestión del asturiano que no aprueba, como su relación con la Sub-21 (ahora, en manos de Santi Denia pero en tiempos de Lucho en La Roja, con el de Haro), así como ciertas discrepancias de diferente índole. En este sentido, sea intencional o no, los últimos resultados del PSG y las polémicas con Dembélé y la prensa francesa hacen que Luis Enrique no viva el mejor de sus momentos en París, siendo estas palabras del entrenador de España un punto más de fricción sobre una situación que dicen ya hace dudar al club galo y a Nasser Al-Khelaïfi con la continuidad a largo plazo de Lucho.