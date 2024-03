El Barça guarda el 10 de Messi; Bellingham culé: sí aunque sea heredero de quien negó a Florentino

Conforma avanza la temporada, los equipos tratan de posicionarse de cara al mercado de fichajes veraniego y al Barça, fruto de sus dificultades económicas, le empiezan a colocar en el camino de varios jugadores por los que podría pagar una cantidad determinada que no traspase los límites de margen escaso de su economía y, a la vez, suban el nivel de la plantilla. Como ven, no es fácil la misión, pero de Mason Greenwood, asunto que tratamos en Don Balón, pasamos ahora a otro crack que se habría ofrecido al Barcelona.

El 10 natural aunque…

Afirman multitud de fuentes en la Serie A que Paulo Dybala habría movido ficha para ponerse en el camino del Barça como una opción de futuro asequible en lo económico y de primer nivel en lo futbolístico, aunque eso, de puertas adentro en can Barça, por ahora no genera reacción en la entidad culé, más pendiente de reforzar las bandas que de sumar talento en la medular o en el interior.

Eso sí, el 10 sigue vacante en el Barcelona, toda vez que lo de Ansu Fati no salió bien y la sombra de Leo Messi sigue siendo enorme en la ciudad condal. Por origen, características y demarcación, Dybala sí puede ejercer de crack en ese perfil, pero sería muy complicado buscarle ese sitio en el actual esquema del Barcelona, donde el tridente hace imposible generar ese espacio; a no ser, claro, que se imite el modelo Bellingham del Real Madrid. Y a los blancos no les ha ido mal con el inglés, pero, claro, es un jugador de mayor recorrido que el argentino… En cualquier caso, si Dybala se ha ofrecido al Barça, cabe recordar que podría salir de la AS Roma por 12 millones de euros, que es la cantidad que hace al Barça pensarse esta proposición.

Curioso caso

Curiosamente Dybala hace las veces en el equipo romanista de Francesco Totti -salvando las distancias- ese jugador que maravilló a Florentino Pérez y el Real Madrid y que, como hicieran David Silva o Steven Gerrard, se negó a aceptar la propuesta blanca. En este caso, Dybala no sería tan fiel a la Roma, si el Barça acepta, se iría con los ojos vendados.