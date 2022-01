Tras Dembélé y Haaland, el Borussia lo vuelve a hacer: joya de 19 años

A decir verdad, ningún otro equipo del continente ha sabido sacar en inversiones relativamente pequeñas tanta rentabilidad a sus fichajes como lo hace el Borussia de Dortmund. A las auténticas jóvenes estrellas actuales, como Erling Haaland o Jude Bellingham, hay que sumar una larguísima lista donde están cracks contrastados como el noruego, Ousmane Dembéle, Robert Lewandowski, Jadon Sancho o Christian Pulisic, entre otros. Pues bien, los germanos lo han vuelto a hacer.

Y es que mientras se está hablando por toda Europa de Kylian Mbappé o el mismo jugador escandinavo, el Dortmund se ha acercado a la que puede ser la nueva joya del fútbol continental y que, de hecho, ya ha despuntado. Quziá no ocupe la mayoría de las portadas referentes a los grandes clubs europeos, pero indudablemente la proyección del gran objetivo del club del Signal Iduna Park es tan exclusiva como meteórica.

Tal y como publica 90 min, el Dortmund tiene claro quién debe ser su nuevo crack joven, un futbolista capaz de haber anotado esta temporada entre Bundesliga, ÖFB-Cup y Champions League (con su fase clasificatoria por medio) 18 goles en 28 partidos, repartiendo 4 asistencias, en un equipo de un potencial inferior al de los grandes europeos, como es el RB Salzburgo; por cierto, adversario del Bayern de Múnich en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Y este chico no es otro que Karim Adeyemi, un jugador precisamente nacido hace 19 años en Múnich. Es verdad que en este caso hablamos ya de una promesa hecha realidad y que el mismo Bayern y el Liverpool de Jürgen Klopp han puesto sus ojos en el futbolista germano, pero los informes señalan que el Dortmund lleva ventaja en una operación, la de Adeyemi, y que esta se resolverá en verano. Si estaban esperando, tras los cracks antes citados y otros tantos como Hakimi Achraf, Julian Weigl, Mario Götze, Aubameyang o Ilkay Gündogan, al nuevo as de la manga del Dortmund, pues ya saben quién es. No pierdan de vista a este talentoso y portentoso delantero que ya ha asombrado en la máxima competición continental.