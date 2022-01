José Mourinho quiere su locura Premier en territorio Arteta y Odegaard

Quizá el apelativo The Special One, con el que llegó al Real Madrid, ya no le vaya como anillo al dedo a un José Mourinho que, pese a seguir en la élite, ha pasado claramente el testigo del éxito a una o dos franjas de entrenadores que le superan por toda Europa. Tottenham, United e incluso Chelsea han terminado por devaluar la figura de Mou, que sin embargo aún pelea por devolver a la AS Roma a la élite europea. Por ello persigue su locura en territorio Arteta-Odegaard.

El Daily Mail publica hoy una interesante información acerca de un deseo expreso del míster luso que dejaría a un importante elemento de la plantilla del Arsenal en la ciudad capitalina italiana, a la par que el mismo Mourinho da la patada a un jugador que ha de hacer hueco a su elegido. Pues bien, el futbolista seleccionado por José Mourinho para potenciar al equipo romanista es Granit Xhaka, mientras que el descarte de la Roma es Amadou Diawara.

Este movimiento, que confirman periódicos italianos como La Gazzetta dello Sport o el Corriere dello Sport , afirma el medio británico, tiene importantes puntos a favor de la Roma y Mourinho, que pasan precisamente por el proyecto italiano y el mismo entrenador portugués, que tentaría a Xhaka, como focos fuertes a favor de la transacción; sin embargo también cuentan con el serio contratiempo de encontrar un equipo al ex del Nápoles, con un salario nada desdeñable de 1,8 millones de libras esterlinas al año (unos 2,1 millones de euros por temporada)

Por otro lado, el jugador gunner, que ha estado gran parte de la temporada ausente por una lesión en sus ligamentos, ha ido entrando poco a poco en los planes de Mikel Arteta, aunque su continuidad, sobre todo por la competencia con jugadores como el mismo Martin Odegaard, no le hacen un fijo del once londinense. La operación es compleja y aunque Mourinho presiona es complicado que los ingleses -que además están enfrascados en la búsqueda de un nueve que permita desprenderse de Pierre Emerick Aubameyang- suelten prenda si no encuentran un recambio al suizo, lo que unida a la necesidad de buscar acomodo a Diawara complica las cosas. ¿Utilizará Mou este más que probable fracaso en el mercado como excusa por una temporada tan irregular con la Roma?