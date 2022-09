Florentino, obligado a fichar galácticos: tras Casemiro, más dramas

El Real Madrid se aproxima a despedidas que dejarán una honda huella en la historia del club, una que pase lo que pase ya está plasmada a sangre y fuego, sin embargo, a la vez, estos futbolistas, al irse, marcarán un cráter de identidad, calidad y carácter en el equipo merengue que ha de ser suplantado cuanto antes. Con Casemiro el cambio no ha podido ser más efectivo: en tiempo récord Aurélian Tchouameni ha hecho olvidar al brasileño, pero otra cosa será ver marchar a Toni Kroos y Luka Modric. Y qué decir de Benzema.

Puede argumentarse que Eduardo Camavinga está ahí para ser el recambio de uno de los dos jefes de la medular, sin embargo le está costando arrancar y, aun triunfando finalmente el francés, Florentino Pérez tendrá que hacer al menos un fichaje galáctico más para encontrar al otro recambio. Ese fichaje está por ahora fijo en la agenda del Madrid y mira a Jude Bellingham, jugador de 19 años del Borussia Dortmund y fijo en la Inglaterra de Gareth Southgate, como la pieza a contratar.

Pero tanto si se consigue el fichaje del inglés como si no, el Madrid no puede detenerse ahí, de ahí que el mandatario tenga la obligación de buscar otro galáctico más. Kroos y Modric tienen fecha de caducidad, veremos si esta llega en 2023 o más adelante, sin embargo no son los únicos, Karim Benzema es apagará en 2024, veremos si no antes debido a los problemas físicos que ya está arrastrando el francés, y su caída necesita una respuesta homóloga. Nada fácil.

De este modo el otro galáctico que se pone entre ceja y ceja de Florentino es un delantero dominador, de época, como el jugador de les bleus. Evidentemente en el abanico de jugadores posibles surge casi únicamente la figura de Erling Haaland por encima del resto, sin embargo hoy por hoy es propiedad de uno de los grandes ricos del fútbol europeo, el Manchester City, y su cláusula de rescisión está situada en unos 180 millones de euros. El problema, llegado el caso, no sería tanto el dinero como la voluntad del noruego de irse del Etihad Stadium. ¿Y alternativas al jugador escandinavo? Por ahora no convence nadie más al nivel de Benzema.