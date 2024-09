Tras Mbappé y Ugarte, el ex del Barça se lo dice a Al-Khelaïfi, se va: 80M, Liverpool, City o United

Tras dos intentos fallidos, la gota que ha colmado el vaso para este crack ha sido aquella derramada durante el pasado verano con Luis Enrique, más que ratificado como mandamás deportivo en el Paris Saint-Germain, que ni siquiera quiso evaluarlo para la plantilla 24/25, enseñándole la puerta de forma abrupta. Con eso y su primera etapa, también infructuosa, Xavi Simons ha tomado la decisión de desvincularse del campeón de la Ligue 1.

A pesar de ser el jugador franquicia de La Masia y Países Bajos, de recuperarlo hasta en dos ocasiones el PSG, Simons, por algún motivo, no encaja en París y eso es algo que está sacando de quicio al jugador, que ha tomado la decisión, como ya sabe Nasser Al-Khelaïfi, de marcharse del club en el que ni siquiera (fue cedido al RB Leipzig) está, pero al que pertenece por contrato.

