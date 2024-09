La verdad de Laporta con Nico Williams abochorna a Olmo, al culé y a la estrella malherida del Barça

Conforme el Barça acelera dejando víctimas a su paso en la liga española -la última, un Villarreal que recibió a los culés como el cuarto mejor equipo de la competición y salió goleador del choque, 1-5-, lo que eleva a éxito absoluto el fichaje de Hansi Flick por parte azulgrana, al menos en el arranque de temporada, a la vez salen a la luz los otros efectos del paso por el mercado de fichajes, y estos no son ni mucho menos tan positivos como la incorporación del técnico alemán.

El culebrón que no cesa

De nuevo es Nico Williams la figura encargada de poner patas arriba la actualidad del Barça, el menos a nivel institucional, al revelarse a través del diario Sport que hubo varias razones para que el extremo del Athletic Club de Bilbao no fichara por el Barça esta pasada época estival, y en todas ellas Dani Olmo y otra estrella de la plantilla culé salen mal paradas, especialmente esta última.

De entrada, no sabemos cómo le sentará a Olmo que no fuera él el plan A del club catalán en el mercado, sino el propio Nico. Pero más allá de ello, el jugador internacional español nacido hace 21 años en Pamplona le dijo ‘no’ al Barça porque quería continuar su etapa en el Athletic, sí, pero además de ello, revela el citado mass media, esta decisión se vio reforzada y confirmada porque el Barça no le daba seguridad ni garantías.

Por un lado, económicas, ya que se le informó que no iba a poder ser inscrito en las primeras jornadas (de hecho, Olmo no jugó las dos primeras), lo cual obligaba a Nico a salir del club de su vida con un altísimo riesgo, pero además no iba a poder ser inscrito en parte porque el deseo del Barça era vender a Ansu Fati, al que ahora trata de recuperar para la causa, y abonar esos 62 millones de euros de cláusula fijados por el club bilbaíno, pero no recibieron oferta alguna por el jugador de La Masía.

Esto, como es lógico, afecta a Nico, sí, pero también a Olmo, a Ansu y directamente al Barça.