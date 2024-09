Messi en Miami y Neymar en Riad reciben el desprecio del crack que les hizo campeones de Europa

La última vez que Leo Messi alcanzó la gloria de la competición más importante del mundo a nivel de clubs fue conducido por él; la única ocasión en que Neymar llegó a tal altura también fue por la mano de este crack, y ambos son despreciados ahora por él. Y no hablamos de una figura cualquiera, sino del jefe máximo deportivo de uno de los clubs más importantes del planeta, como es el PSG, que, para más inri, sitúa a Kylian Mbappé, estrella ahora en LaLiga EA Sports, por encima de los otros dos, aunque esa es otra historia...

Sobre lo primero, la serie documental de Movistar + elaborada en torno a la figura de Luis Enrique y el PSG, de nombre ‘No tenéis ni **** idea’, deja ya estos extractos que ningunean a 10 y el 30 parisino. En ella, que será visible a partir del mes de octubre (día 7 y en tres episodios), entre otras cosas, argumenta que “cuando me contratan, hay que convencer a las personas que mandan, al presidente y Luís Campos, de que ese es el buen camino. Con los anteriores jugadores yo no hubiera venido. No me necesitaban para eso. Vine porque las circunstancias eran las que quería que hubiera. Yo dije: ‘si hay estos jugadores vengo’”. Más claro, imposible, y le salió rematadamente bien la jugada.

La peor clasificación en cinco años

No en vano estas palabras rozan muy de cerca a Messi, al que el propio gigante de la Ligue 1 echó, y a Neymar, al que se cargó Lucho poco después. Sabía lo que hacía el asturiano, ya que el balance de la era Messi en París era muy pobre, sobre todo en la UCL, donde el club se degradó hasta las dos peores clasificaciones en un lustro de la entidad de París en la Liga de Campeones. Los dos años de Messi (21/22 y 22/23) se saldaron con dos eliminaciones en octavos de final, mientras que, sin él, incluido el curso pasado, el PSG llegó al menos hasta semifinales en el resto de oportunidades. Es cierto que Messi y Neymar sí ganaron dos Ligue 1, pero ni siquiera conquistaron el resto de títulos nacionales (solo una Supercopa); por supuesto, sin éxito alguno a nivel internacional.

Lucho, por su parte, ya sin estos dos jugadores, a los que hizo campeones de Europa con el Barça en 2015, fue campeón de todo en Francia en la campaña pasada (se llevó los tres títulos), la 23/24, donde además se quedó a las puertas de la segunda final de Champions en la historia del club (cayó en semifinales ante el Dortmund); es decir, un éxito rotundo sin Messi y Neymar. O lo que es lo mismo, un acierto total del entrenador español, por más que les piten los oídos en Miami y Riad al argentino y el brasileño.