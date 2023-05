Tuchel cerca de su mayor fracaso: cae la mayor hegemonía de Europa y se plantea la gran revolución

Puede ser histórica la debacle del Bayern de Múnich de esta temporada, el equipo que comenzó dirigiendo Julian Nagelsmann y ha terminado entrenando Thomas Tuchel está más cerca que nunca de acabar siendo superado por el Borussia Dortmund, perdiendo así una Bundesliga que han ganado sobradamente desde la temporada 2011-2012, cuando la ganó el Dortmund por última vez. En este sentido, un fracaso de tal magnitud es inaceptable en Múnich y ya se plantean cambios importantes.

Si bien se esperaba mucho más con la llegada de Thomas Tuchel, en el Bayern saben que el problema no es solamente del nuevo entrenador. Es por ello que son conscientes de que será necesaria una gran revolución en la plantilla para cambiar el rumbo de un equipo que si no mejora comenzará a ir a la deriva. La caída en el campeonato liguero deja muy tocadas a varias figuras importantes del equipo, entre ellos Thomas Müller, Manuel Neuer, Upamecano y Sadio Mané. Siendo los cuatro, grandes señalados por la mala temporada del conjunto bávaro.

Neuer y Müller siguen un patrón muy parecido y es que, a su avanzada edad, los legendarios futbolistas alemanes están llegando al final de su carrera y su rendimiento así lo evidencia. En este sentido, Müller ya no aporta tanto al juego como antes y apunta a llegar a su final como jugador del Bayern. Por su parte, Neuer tiene más problemas extradeportivos que deportivos. Y es que mientras que su rendimiento no era nada malo, la fractura de una pierna mientras esquiaba y su choque con Julian Nagelsmann dejaron muy tocada su reputación en Múnich, donde parece que Tuchel no quiere contar con una figura como él.

Por otro lado, están Upamecano y Sadio Mané. Ninguno de los dos jugadores ha pasado por una buena temporada. El central francés ha estado fatal en Champions League, donde fue una de las grandes razones del naufragio bávaro ante el Manchester City. Además, su desempeño en liga ha sido cuanto menos irregular y no es un jugador fiable en grandes citas. Por su parte, Mané llegó para ser la gran figura del equipo en ataque. Sin embargo, ha estado muy lejos de su mejor nivel y solamente ha aportado 12 goles y 6 asistencias en toda la temporada junto con demasiadas polémicas y con un puñetazo a Sané incluido.

Así pues, la caída en Bundesliga por parte del Bayern de Múnich no hace más que empujar a los bávaros a afrontar un complicado proceso de renovación de varias de sus estrellas.