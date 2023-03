Mourinho y Adidas quieren dinamitar el Real Madrid y su amigo Ancelotti alucina, opción de oro real

Desde Italia se está dando verosimilitud y hasta cierta credibilidad a un asunto que relaciona directamente el Real Madrid, la AS Roma, Karim Benzema, José Mourinho y la firma que viste a todos (con los romanistas, la temporada que viene), Adidas. El contrato del Gato, así como ciertos problemas en su renovación y la necesidad del Madrid de fichar un nueve aceleran posturas y aunque nos parece complicado que ocurra este asunto, hay que contarlo.

Acuerdo galáctico y el Madrid, a otra cosa

Saben en el seno del club blanco que si quieren a un futbolista de primer orden mundial en la punta del ataque para la campaña que viene, o bien esperan a 2024 y preparan una enorme cantidad por Marcus Rashford, Kylian Mbappé o Erling Haaland (los tres estarían a tiro por sus respectivos contratos), o de lo contrario se van a este mercado con toda la potencia de fuego a por Dusan Vlahovic, Harry Kane o Victor Osimhen. Sí, hay otra opción, ir a por un jugador de futuro como Rasmus Höjlund, sin embargo esta genera dudas por la apuesta fallida que supuso en su día Luka Jovic. Pero lo que nadie en el seno madridista sopesaba era la irrupción del ex técnico blanco luso en estos términos, tentando al jugador francés de la mano de Adidas.

Calcio Mercato apunta en esta dirección con los giallorossi debido a que la firma alemana vestirá al equipo de Mourinho la temporada que viene ( en este es New Balance), y dado que Benzema y el Madrid, ambos también esponsorizados por la corporación germana, no han llegado a un acuerdo de renovación, que en cualquier caso no irá más allá de un año de duración, The Special One quiere fichar al francés, actual Balón de Oro, por más de una campaña y hacerlo el nuevo crack de la nueva Roma, esa que vestirá la marca de todos.

También el diario Repubblica señala que esta opción está al menos sobre la mesa del conjunto capitalino italiano, lo que no sabemos es cómo se lo toman el Madrid, Benzema y el mismo Florentino Pérez. Tengan en cuenta que Carlo Ancelotti, amigo de Mourinho, ha asegurado que Karim será el 9 de la 23/24 en la casa blanca, pero es cierto que el jugador no ha renovado y él mismo, el técnico italiano, no tiene asegurada su continuidad, de modo que posibilidades de que este tanto de oro se dé para Mou, existe. Aquí dejamos uno de los posibles diseños de la elástica romanista de la 23/24 con la marca deportiva.