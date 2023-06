El gran descubrimiento de Luis Enrique en la Selección preocupa a De Gea y podría irse con Kane

Próximamente se celebrarán las semifinales de la UEFA Nations League y la selección española será uno de los cuatro equipos que tratarán de ganar el torneo… y David Raya podría ser uno de los héroes que contribuyan a ello.

Aunque Unai Simón se postula como el guardameta titular de Luis de la Fuente, el barcelonés ya puede presumir el gran descubrimiento de Luis Enrique durante a la etapa del asturiano al frente de La Roja. Es cierto que Raya siempre acudió a la llamada del seleccionador como segundo o tercer portero y apenas ha gozado de minutos, pero ya sus prestaciones en el Brentford le han permitido afianzarse en los planes del riojano y, además, próximamente podría vivir un gran cambio a nivel de clubs ya que el Tottenham Hotspur está punto de cerrar su incorporación.

Los Spurs están siendo protagonistas durante las últimas semanas porque Harry Kane, el alma mater del proyecto, podría abandonar el equipo londinense para poner rumbo al Real Madrid, pero Daniel Levy aún confía en poder retener al futbolista de 29 años y, tras ello, su idea es reforzar diferentes posiciones para que el Tottenham pueda competir por la Premier League en la próxima campaña.

Además, mirando a la portería el grado de preocupación es aún mayor ya que Hugo Lloris, el capitán del equipo, está a punto de abandonar el club para llegar a la Saudi Pro League, competición que está tentando al veterano guardameta con suculentas ofertas salariales. Es cierto que el galo tiene contrato en vigor hasta 2025, pero nada parece poder impedir que el francés abandone Londres en las próximas semanas y David Raya es el gran elegido por la directiva para tomar su testigo y asentarse en el arco.

Otra vía de futuro

Con eso y más es necesario mencionar que, aunque los Spurs tienen mucho terreno ganado para concretar el acuerdo con el portero barcelonés y con el Brentford, el Manchester United también está a la caza del futbolista.

Continúe o no David de Gea en los red devils, la idea de Erik ten Hag es cerrar la llegada de un portero de nivel. Sin embargo, no tener garantizada la titularidad en Old Trafford si permanece su compatriota, Raya sentirá especial predilección por convertirse en el nuevo aliado de Harry Kane y Heung-Min Son en el conjunto capitalino.