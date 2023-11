Xabi Alonso y Rüdiger lo veían venir: Al-Khelaïfi y Guardiola, con todo a por el jugador de 2024

Habría que estar muy ciego para no ver como brilla dentro del fulgor del flamante (y sorprendente) líder de la Bundesliga su joven estrella, esa que interesa al Real Madrid y el FC Barcelona, que apunta a líder de la Alemania en la que juegan cracks como Jamal Musiala o Antonio Rüdiger y que ahora -lo sabe bien su técnico, Xabi Alonso- llama la atención de quien mueve los hilos de los millones, el Paris Saint-Germain y el Manchester City.

París y Mánchester, sin ninguna duda

Informan tanto desde Francia como desde Inglaterra que Nasser Al-Khelaïfi y Pep Guardiola están tras la pista de Florian Wirtz, el 10 del Bayer Leverkusen al que todos los grandes quieren echar el guante y al que el equipo alemán tendrá muy complicado retener, se quede o se vaya Xabi Alonso, pero por el que sacarán no menos de 100 millones de euros, que es el precio mínimo que se le pone en su equipo.

También, como decimos, Madrid, Barça, Liverpool, Manchester United o Chelsea miran sus posibilidades con la joven perla alemana, llamada a ser uno de los grandes futbolistas en los años venideros, para empezar el próximo 2024, y una de las revelaciones de la Eurocopa del siguiente verano, que se disputa precisamente en suelo germano.

Como Jude Bellingham

Si en LaLiga EA Sports no deja de asombrar el rendimiento goleador de Jude Bellingham, la joven estrella del Real Madrid, en Alemania pasa lo mismo con Wirtz, un mediapunta -como el futbolista de los three lions del equipo blanco- de enorme llegada y que es capaz de asistir y golear con alarmante frecuencia. Esta temporada, en 996 minutos diputados con su equipo entre todas las competiciones, ha hecho 6 goles y ha dado 9 asistencias. Por ello, Transfermarkt le otorga un precio de 85 millones de euros, pero desde el equipo alemán no lo dejarán ir por menos de 100; con todo, pese a que tiene contrato hasta 2027, la pelea por Wirtz ha empezado y PSG y City irán con todo a por él.