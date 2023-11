Laporta repite traición, patada durísima del Barça: como Leo Messi y Luis Suárez, bombazo y adiós

En la Major League Soccer no basta con tener al vigente y polémico Balón de Oro, ni siquiera con tener a varias de las estrellas que triunfaron hace poco en el Barcelona, ahora la liga americana desea hacerse con un bien incluso más preciado, uno que esta vigente en el actual equipo de Xavi Hernández, fue el enemigo natural de Leo Messi por otro de sus polémicos balones de oro y desde 2024 puede dejar el fichaje por Inter de Miami de Luis Suárez en migajas. Ahora bien, en esta historia hay otros intereses en juego.

Echarse a un lado

Desde el próximo verano, la edad, los múltiples pretendientes y las necesidades del Barcelona van a presionar fuertemente a Robert Lewandowski para que salga de can Barça, dejando su hueco libre a la llegada de otro nueve en el FC Barcelona, y uno de los destinos preferenciales para el goleador es Estados Unidos. Así se anuncia ya desde el país de la barras y estrellas, donde sueñan con el fichaje de la actual estrella culé... al que están empujando fuera de LaLiga.

En verdad, tanto Arabia Saudí como en la liga americana esperan que el polaco se eche a un lado la campaña que viene en el Barça, y si bien la oferta árabe seguramente vaya a ser superior a la de la MLS, lo cierto es que tal y como sucedió con Leo Messi, el nueve culé prefiere recalar en Estados Unidos. Es cierto que esperaba retrasar más esa posibilidad, pero el Barça no quiere tal cosa.

Las alarmas en el Barça

Ahora bien, este sueño americano por Lewandowski no es hueco ni espontáneo, viene espoleado desde el propio Barcelona, donde empiezan a presionar a su jugador para que busque una salida en junio. Y hay muchos motivos para ello. Su contrato es uno de los más altos de la liga y tiene dinámica siempre ascendente, su rendimiento está puesto en entredicho y su rol en el bloque de Xavi sigue sin insertarse con armonía, lo que unido a sus 35 años convierten ya a Lewandowski en un problema en el Camp Nou, uno que quieren quitarse de encima. Dicho de otra forma, Xavi no sabe incrustarlo en su esquema, sus números no han parado de mermar y su salario es altísimo, por lo que en can Barça ya no justifican su estancia y debe salir; la MLS, encantada.