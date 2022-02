3 movimientos del mercado lo cambian todo para Leo Messi y Benzema

Tanto a título individual como colectivo hay 3 movimientos del próximo mercado de fichajes veraniego que lo pueden cambiar todo para Leo Messi y Karim Benzema. Dos de ellos son piezas muy preciadas para los gigantes del continente, aunque son también salidas predecibles en la citada ventana estival, mientras que la tercera, que se está pergeñando poco a poco, puede ser una bomba sorpresa que sacuda los cimientos del entorno Champions League.

Evidentemente con los dos primeros movimientos estamos hablando de Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos jugadores ligados al PSG y el Real Madrid y que, por tanto, tendrán una incidencia manifiesta en el futuro de Leo Messi y Karim Benzema. Si empezamos a sopesar las opciones que tiene el Madrid de hacerse con el actual 7 del Parque de los Príncipes, que son grandes, también hemos de valorar en qué medida crece la potencia del Real Madrid como equipo, a la vez que ver cómo puede encajar el extremo francés en el esquema blanco del que Benzema es pieza clave. De la misma manera, la salida de Mbappé de París será determinante para el PSG en general y para Messi en particular.

Y si el de Bondy condiciona a los dos clubs y sus cracks, también lo hace Erling Haaland, por el que pujarán PSG y Madrid y cuyo fichaje será crucial para las aspiraciones (y títulos) tanto del equipo que se haga con sus servicios como de sus adversarios. Es verdad que Haaland está hoy por hoy más cerca de vestir de blanco que con el blaugrana parisino, pero el músculo económico de los franceses puede decantar la balanza a su favor, por lo que cabe espera cualquier cosa en este asunto.

Por último y no menos importante hay que poner el foco en el tercer crack que puede condicionar el futuro del 30 del PSG y el 9 del Bernabéu, que no es otro que Cristiano Ronaldo. El portugués no está a gusto en el Manchester United y así lo ha manifestado tanto pública como privadamente, lo que equivale a empezar a prepara el terreno para su más que probable salida en verano del Old Trafford, siendo el PSG el club que más papeletas tiene para acogerlo. Como es lógico, la llegada de CR7 a la disciplina francesa, junto a Messi, cambia el panorama de la escuadra gala; siendo así que, y al hilo de lo que venimos contando, el argentino y El Gato están pendientes de este y los otros dos galácticos que pueden cambiar su futuro a corto plazo.