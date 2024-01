A Márquez y Al-Khelaïfi se les quita la sonrisa: El Barça negocia con 2 y Neymar y Messi los avalan

El Paris Saint-Germain solo ha jugado una final de la Liga de Campeones en su historia y la perdió. Por aquel entonces, en 2020, en el equipo francés la estrella era Neymar Júnior, ex del conjunto parisino y del Barça, y su verdugo fue el Bayern de Múnich de Hansi Flick, el mismo que goleó 2-8 al Barcelona de Leo Messi; y precisamente Flick es hoy un candidato a sustituir a Xavi en el FC Barcelona. Curiosamente la última Champions del argentino y la única del brasileño la ganaron junto al otro que suena fuerte, uno que quita la sonrisa a Rafa Márquez y Nasser Al-Khelaïfi.

De las negativas a las opciones de futuro

Si ya os contábamos en Don Balón como el Barça se ha puesto a rastrear el mercado en busca de un sustituto para Xavi a partir de junio, uno que convenza y que no serán ni Jürgen Klopp ni Julian Nagelsmann, ahora surgen estos dos nombres que por filosofía de juego pueden cuadrar en can Barça y que seguramente serían también las opciones de Neymar y Messi si tuvieran que elegir, ya que Flick fue la peor pesadilla de los dos cracks en 2020, mientras que con Luis Enrique tuvieron su temporada más brillante en 2015.

Y eso es justo lo que tantea el Barça, al entrenador alemán y al actual míster del PSG. Saben en el Barcelona que Flick no ha tenido suerte en Alemania, donde precisamente ha sido Nagelsmann su sustituto, tal y como sucediera en su día en el Bayern de Múnich, sin embargo gustan sus métodos y su estilo, de modo que sería una gran opción debido a que su estatus no será sangrante en lo económico; eso sí, esta vía no está exenta de riesgo por la nula conexión del preparador con el club catalán.

La otra, mucho más mediática pero que aporta más seguridad es la de Lucho, el cual no está teniendo una temporada fácil en París, y eso en los puntos calientes de ese club, léase la Champions League, puede ser volcánico. Así, si Luis Enrique no continuara en el PSG sería un candidato perfecto para sustituir a Xavi: ex jugador del Barça, exentrenador de éxito en el club y, en suma, leyenda del club.