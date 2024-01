Maradona no servirá, Bellingham y Camavinga hunden el 1 de febrero la espada en el pecho del Barça

Hay al menos dos formas de medir este campeonato de liga, las de los dos gigantes de LaLiga EA Sports. Una la marca el Real Madrid, quien, para ser sincero consigo mismo y atendiendo a lo que queda de liga y lo que llevamos andado, tiene al Girona como a su peor enemigo en esta disputa. La otra es la que apunta al día a día del Barça antes del desenlace del proyecto fracasado de Xavi, en la que Carlo Ancelotti puede desde este 1 de febrero dar un golpe redondo al título y colocar a los culés en una complicadísima tesitura.

El Madrid se mide este jueves al Getafe como visitante (21.00, hora española) con la opción de, si se lleva los tres puntos o incluso empata, ponerse líder del campeonato ante un Girona que le saca un punto pero tiene un partido más. Por su parte, el Barça, que juega ante Osasuna en casa, y Atlético de Madrid, que lo hace ante el Rayo en el Metropolitano, pueden recortar distancias al equipo de Míchel, del que están a 11 puntos, y de paso poner tierra de por medio con el Athletic, que llega por detrás a solo dos puntos de ambos (42 puntos)

Pero volvamos a las caras de esa moneda. La cara la marca el Real Madrid que recupera a su mejor hombre para este derbi, Jude Bellingham, y tiene a Eduardo Camavinga a pleno rendimiento haciéndose el hombre fuerte del equipo para todas las labores. Con ello, Ancelotti puede poner el primer día de febrero al Madrid líder y dejando LaLiga poco menos que sentenciada en lo que a Barça y Atlético se refiere, hagan lo que hagan estos.

Camavinga vs Las palmas



He is easily the best player on the pitch, showing once again why he should be a starter 🤍#LasPalmasRealMadridpic.twitter.com/CAEbgEzw6H