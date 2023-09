Al-Khelaïfi entra en pánico por la Champions League, Kylian Mbappé y la venta del ‘7’, en enero

Ha sido el nombre propio del verano tanto en el Parque de los Príncipes como en el Santiago Bernabéu, pero finalmente Kylian Mbappé optó por permanecer en el conjunto galo hasta que expire su contrato en 2024. No obstante, mientras muchos presuponían que la salida del ‘7’, si es que Nasser Al-Khelaïfi no logra renovar al futbolista, se daría una vez terminara la campaña, existe una posibilidad por la que la venta del crack de 24 años podría producirse en enero a razón del mercado invernal: no clasificarse para los octavos de final de la Champions League.

El PSG se llevó la peor parte del sortero realizado hace unas semanas atrás ya que el conjunto galo tendrá que medirse al AC Milan, Borussia Dortmund y Newcastle por un puesto en la siguiente fase, siendo estos tres clubs que cuentan en sus filas con jugadores de mucha entidad como es el caso de Rafael Leão o Theo Hernández en los rossoneri, Karim Adeyemi o Youssoufa Moukoko en el lado germano y, por último, Bruno Guimarães o Alexander Isak en el seno inglés.

Recordemos que el PSG ha vivido una importantísima reconstrucción en su plantilla durante los últimos meses y que Leo Messi y Neymar ya no forman parte del equipo. Es cierto que el rendimiento de estos futbolistas generó muchas dudas en los encuentros de Champions disputados en la última campaña, pero es una completa incógnita conocer cómo rendirán los nuevos fichajes en el proyecto que lideran Luis Enrique desde el banquillo y Kylian Mbappé sobre el césped.

Es por eso que en Don Balón destapamos la posibilidad de que el PSG caiga eliminado en la fase de grupos de la Champions League, una posibilidad para nada remota, y que el equipo llegue a enero sin opciones de conseguir su gran objetivo, algo que podría llevar a Al-Khelaïfi y Mbappé a acordar el traspaso del jugador en un negocio del que ambos saldrían beneficiados: el jeque evitaría así que el delantero abandone el PSG en el verano de 2024 sin dejar ni un solo euro en las arcas del club y, por su parte, el ‘7’ tendría la oportunidad de anexionarse a un proyecto en el que sí que cuente con opciones de ganar esa ansiada Champions que tanto se le resiste desde que llegó a la capital gala en 2017.