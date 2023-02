Bien entrenado el mes más corto del año, febrero, y dejando atrás la resaca del mercado de fichajes invernal, los agentes libres miran a verano como una realidad cada vez más inmediata, lo que ata a sus clubs y, a la vez, provoca que tantos otros se muevan. No es para menos, en junio y hasta que ciertas rúbricas digan lo contrario, en el mercado, gratis, están tres Balones de Oro, el central que ilusiona al PSG y el sueño por Busquets de Xavi.

Evidentemente no son las únicas estrellas de esta lista de jugadores sin contrato más allá de junio, pero llaman la atención algunos de estos nombres por su eminencia.

Tres Balones de Oro

Los últimos dos ganadores de Balón de Oro y uno que lo fue hace no tanto tiempo no tienen contrato más allá de junio. Sí, es cierto que ni Karim Benzema, actual galardonado áureo, ni Leo Messi, ni siquiera Luka Modric parece que vayan a irse de Real Madrid y Paris Saint-Germain una vez culmine la temporada, es más, se prevé que exista un acuerdo en próximos días, pero lo cierto es que oficialmente no tienen equipo desde junio y pueden negociar con quien deseen.

PSG y Barça, atentos

Milan Skriniar, el jugador con la tasación más alta de esta lista, con 60 millones de euros de valor según Transfermakt, está coqueteando con el PSG pero el Inter de Milan no lo quiere dejar marchar y encima han surgido otros nombres como pretendientes, desde el Liverpool al Chelsea y el Manchester United. Lo suyo será un auténtico culebrón. Tampoco ha firmado nada Ilkay Gundugan, ese jugador perfecto para Xavi para sustituir a Sergio Busquets si este dice irse en junio. El centrocampista germano decidirá una vez se resuelva el lío administrativo en el que se halla el City.

Wilfried Zaha, N’Golo Kanté, Marco Asensio, Toni Kroos, Roberto Firmino o Adrien Rabiot son algunos de los otros futbolistas sin contrato; como ven, oro puro a coste 0.