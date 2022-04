Alaba y Kroos generan dudas: ojo a Rüdiger, Camavinga y otras opciones

Es verdad que Toni Kroos disputó todo el partido con el Real Madrid en el Etihad Stadium pero su actuación ante el Manchester City, ya sea por la exigencia física a que le somete la posición de pivote o por la extrema movilidad de los jugadores skyblue, dejó muchísimas dudas. Lo de Alaba no es nuevo pero sí entendible, hasta cierto punto, ya que venía de una lesión, sin embargo ambos han de saber que Eduardo Camavinga (también Ceballos) y Antonio Rüdiger amenazan sus respectivas titularidades.

Empezando por el presente, el que marca la ida de semifinales diputada en el estadio citizen, Ancelotti se vio obligado, quizá hasta tarde, a cambiar al ex del Bayern en el descanso debido a los gravísimos errores de Alaba en la primera mitad, algunos ciertamente groseros y que costaron (o pudieron hacerlo) goles, como el de Gabriel Jesús. Y con él, salvo en el hecho de que su salida de balón con la pierna zurda es muy limpia, hay certezas pero también incógnitas debido a su relativamente común falta de contundencia y efectividad defensiva. No es que Alaba no sea lo mejor tras Militao como central de la actual plantilla, que lo es, es que el futuro que se viene sí puede mejorarlo.

Recordemos que el Madrid está muy cerca de contratar, en el próximo mercado, a Antonio Rüdiger y el que el germano es uno de los mejores centrales del planeta; luego, sobre ese escenario, Alaba debería lucharle la titularidad, sobre un 4-3-3 o un 4-4-2, a Ferland Mendy en el costado izquierdo, lo cual no será sencillo para él. Con Toni Kroos, por el contrario, sí podemos hablar de presente y futuro, ya que Camavinga (también Fede Valverde y Ceballos) cada vez le gana más espacio en el once, ese que el alemán pierde por su falta de físico y claridad en temporadas tan largas. El fútbol moderno va muy rápido y a Kroos le cuesta adaptarse cuando es él, y no Casemiro, el último eslabón de la medular.

El Madrid mejoró anoche con Camavinga, que aporta más músculo, recorrido y potencia al centro del campo, donde Kroos poco a poco ve como se difuminan sus enormes virtudes ante tanto despliegue. Porque con Kroos tampoco es la primera vez que ocurre, ni en Champions ni en LaLiga: verle superado por el ritmo del partido no es una constante pero sí una dinámica recurrente. Y también está Dani Ceballos, que posee la juventud y la claridad suficiente en la salida de pelota para ser considerado por el alemán. Como ven, con ellos dos el problema, como decimos, no es tanto de presente como de futuro, que en el caso de Kroos ya está encima suyo, y el joven centrocampista francés o el defensa del Chelsea ya saborean la titularidad de la que ahora gozan Kroos y Alaba. Ayer salieron señalados y, como insistimos, no es la primera vez.