CR7 alucina con Ten Hag: galáctico, renacido y despido tras 11 años

Es complicado hacer una lectura prematura de lo que va a ser el mercado de fichajes para el nuevo Manchester United de Erik ten Hag pero sí se empiezan a esbozar las ideas que marcan un cambio de rumbo, a todas luces necesario, del equipo. Tampoco sabemos si algunos de los nombres que apuntan para reforzar o salir del club en el mercado serán suficientes para que el United vuelva a ser un grande de Inglaterra y Europa, pero desde luego sí son drásticos ya que se asocia la actividad de la entidad con un galáctico, la búsqueda de un renacimiento y el posible despido de un tercero tras 11 años.

Mientras, Cristiano Ronaldo, estrella del equipo, que tampoco ha confirmado al cien por cien su continuidad, mira de cerca estos posibles movimientos. Empezando por el final, de un lado, los red devils sopesan la posibilidad de renovar a un jugador que lleva 11 años en el club, como es David de Gea, tal y como apunta 90 min, y que acaba contrato en junio de la temporada que viene (22/23). Saben en Old Trafford que, si quieren venderlo y sacar dinero por él, deberán hacerlo este verano, por lo que la incógnita con el cancerbero está latente.

Por otro lado, se apuntaba a que Donny Van de Beek quizá pueda tener un papel más protagonista en el United con la llegada del ya ex técnico del Ajax de Ámsterdam, como resalta Telegraph. Este factor tomaría fuerza con la marcha de Paul Pogba y alguna que otra salida en el centro del campo de los diablos rojos (también llegada, ya que el United persigue a Frenkie de Jong). Recordemos que el internacional con los Países Bajos llegó hace dos temporadas a la Premier League y que en esta campaña ha tenido que buscar minutos fuera, en el Everton.

Por último, informa The Sun, el United estaría tras la pista de un nuevo goleador, un galáctico, ese que complemente a Cristiano Ronaldo, si es que el portugués se queda, o lo sustituya, aunando fuerzas con Jadon Sancho, Marcus Rashford (que parece no se moverá) y compañía, que no es otro que el goleador del Ajax, Sébastien Haller, de 27 años. Y no es descabellada esta opción, ya que es más barata que Haaland, Darwin Núñez o Harry Kane -que son algunos de los nombres asociados al United-, Ten Hag lo conoce bien de su etapa en la Eredivisie y esta temporada ha sido uno de los máximos anotadores de Europa.

Como ven, tres nombres que marcan un proceso; que sean estos u otros no importa tanto como las intenciones: la renovación en Old Trafford será profunda.