Alerta Real Madrid: no estuvo en el Bernabéu y será más peligroso que Erling Haaland en la Champions

La ida de los cuartos de final de la Champions League entre Real Madrid y Manchester City estuvo marcada por ser un partido de absoluta locura, donde blancos y citizens se dieron con todo en un duelo donde, tanto Guardiola como Ancelotti usaron todo lo que tenían en su recámara para pasar por encima del otro.

Sin embargo, el técnico catalán no pudo contar con la que lleva años siendo su pieza esencial, un Kevin de Bruyne, que ha demostrado ser el jugador más decisivo del equipo, incluso por delante de Erling Haaland, que no estuvo nada bien en laida, donde Rüdiger se lo metió en el bolsillo.

Hará bien el Real Madrid de tomarse muy en serio su visita al Etihad, los blancos, que también vienen de sumar una importante victoria ante el Mallorca, han visto como el City le endosaba un 5 a 1 al Luton Town sin apenas despeinarse. Y todo gracias al genio con el que esta vez sí contará Guardiola desde el principio, un Kevin De Bruyne que, pese a sumar solamente una asistencia, pudo haberse ido a casa con tres, demostró ser el gran líder de este City, que, sin Haaland ha demostrado ser, de sobra, capaz de sobrevivir, pero que, sin el belga, sí se ha mostrado muy inferior.

All the chances De Bruyne created



He was supposed to come up with three assists.😩🅰️💔 pic.twitter.com/5TqMOjT0HM