Ancelotti cambia de guion: Eden Hazard y Ceballos salen del equipo

El Real Madrid se estrena en el Santiago Bernabéu en la nueva edición de la Champions League esta noche a las 21.00 horas y Carlo Ancelotti llevará a cabo varios cambios respecto al ‘11’ por el que apostó contra el RCD Mallorca el pasado domingo. Los blancos solventaron el choque ante el conjunto bermellón con más dificultades de las previstas y dos de los futbolistas que fueron titulares, Eden Hazard y Dani Ceballos, esta vez dejarán su hueco en el equipo.

En este sentido, cabe señalar que el centrocampista sevillano ofreció un nivel mucho más gratificante que el atacante belga, pero ‘Carletto’ no quiere correr riesgos innecesarios y volver a apostar por ‘11’ de confianza durante la campaña pasada, a excepción de los lesionados Éder Militão y Karim Benzema, la baja más sensible del equipo para enfrentarse al Leipzig esta noche.

Por ende, y si no hay cambios de última hora, este será el ‘11’ del Real Madrid para afrontar el duelo contra el conjunto alemán.

En la portería, como viene siendo habitual, estará Thibaut Courtois, que sigue mostrando por qué está considerado a día de hoy el mejor del mundo en su posición.

La línea defensiva, con la conocida baja de Éder Militão, estará integrada por Daniel Carvajal, Rüdiger, David Alaba y Ferland Mendy, los hombres de confianza de Ancelotti durante la pasada campaña. El alemán, a pesar de no estar en las filas blancas, también mostró un nivel excelso en el Chelsea y por ello su titularidad no admite dudas, especialmente si no está el braseilño.

Siguiendo por el centro del campo, la salida de Ceballos del ‘11’ será subsanada por Luka Modric, quien partió desde el banquillo en el último compromiso liguero. Junto al croata, Aurélien Tchouameni, Toni Kroos y Fede Valverde arrancarán como titulares, este último -previsiblemente- escorado a la banda derecha.

Ya en última instancia, y a tenor de la ausencia de Karim, Rodrygo Goes sustituirá a Eden Hazard como falso ‘9’ -a pesar de que el belga tomó el testigo del francés en Celtic Park- y junto a él, aquí no hay dilemas, estará Vinicius JR, el mejor jugador blanco en este arranque de campaña.