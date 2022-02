Ancelotti confirma su tridente sorpresa contra Pochettino y el PSG

El Real Madrid atraviesa una crisis de juego y resultados que coincide de forma milimétrica con la ausencia de su mejor hombre, Karim Benzema, el cual, aunque estuvo ausente en La Cerámica, frente al Villarreal, y salvo sorpresa, estará sobre el terreno de juego del Parque de los Príncipes. En aquél partido, en el último choque de LaLiga, Vini fue el más destacado de los merengues, pero hubo otras buenas noticias y una de ellas puede ser el tercer miembro del tridente de ataque blanco en París.

Lo normal es que Marco Asensio fuera ese tercer hombre, pero el balear es tan irregular que ni convence a Carlo Ancelotti ni al madridismo, mientras que Gareth Bale, que hizo de nueve ante el cuadro de Unai Emery, genera peligro casi sin quererlo, algo que ha demostrado en las grandes noches; no en vano, de hecho, fue quien más oportunidades creó para el Madrid en la visita al Submarino Amarillo. Es verdad que Bale no ofrece la consistencia y el sacrificio defensivo de Asensio, pero su pegada al contragolpe es mucho mayor.

Es más, el bloque bajo y ultradefensivo que adopta el Madrid con Ancelotti cuando carece del balón, algo que le sucederá muy habitualmente mañana en la capital de Francia, exige al Madrid defender muy cerca de la portería de Thibaut Courtois, lo que hace del equipo de Chamartín un equipo encomendado a las contras que puedan llevar Benzema, Vinícius y, muy probablemente, Gareth Bale, ese jugador que con la BBC fue demoledor durante la gloriosa etapa de las cuatro Champions League, tres de ellas consecutivas.

Así, la falta de regularidad de Rodrygo Goes, que le ha llevado al banquillo por detrás de Asensio, y después las desapariciones habituales del español durante los partidos dan una oportunidad en el choque más importante de la temporada hasta la fecha para los pupilos de Ancelotti al jugador defenestrado pero que sigue siendo de lo mejor en ataque de la plantilla merengue, Gareth Bale. Puede que el Expreso de Cardiff no entre mucho tiempo en contacto con el balón a lo largo de los partidos o que no esté ya en el mejor instante de su carrera, pero de cara al gol sigue siendo mucho más determinante que el brasileño y el mallorquín, y lo que es más importante, Carlo Ancelotti confía en él para las grandes citas: Mauricio Pochettino ya sabe quién es la sorpresa blanca en París.