Atroz acogida del PSG al Liverpool: discusión de Al-Khelaïfi y Luis Campos, elegido el nuevo Mbappé

En el seno del Paris Saint-Germain se suceden los acontecimientos extradeportivos una vez Kylian Mbappé decidió retirar la mano que le ha dado de comer en los últimos años y dijo ‘no’ a seguir en París. El 10 de les bleus obliga al club a hacer al menos un fichaje de relumbrón y sobre esto hay discrepancias, especialmente, afirma Caught Offside, entre la presidencia del club, con Nasser Al-Khelaïfi al frente, y la dirección deportiva, capitaneada por Luis Campos.

Es verdad que el Liverpool ha echado el cierre totalmente a la posibilidad sobre la que está obcecado Al-Khelaïfi desde la capital francesa, como es fichar a Luis Díaz como recambio de Kylian Mbappé, prueba de ello la encontramos en la información de Fabrizio Romano; ahora bien, ni al PSG se le disuade tan rápido ni la cosa es tan sencilla, de ahí que el Parque de los Príncipes todavía pueda dar más de un susto a Anfield en este asunto.

🔴🇨🇴 Liverpool have not been approached by Paris Saint-Germain for Luis Díaz so far, no negotiations or talks taking place.#LFC not showing any desire or plan to sell Díaz, considered key top player.



PSG have different priorities and currently not working on Luis Díaz deal. pic.twitter.com/2AvMwYtkuz