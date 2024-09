Basta de Ferran Torres en Champions: Hansi Flick convocó a su nuevo engreído; AS Mónaco, en la mira

El Fútbol Club Barcelona no puede dejar escapar la oportunidad de empezar de forma positiva en la Champions League y Hansi Flick lo sabe bien, a pesar de las dificultades en los últimos días con respecto a las lesiones. Es un aspecto negativo que el entrenador y su staff técnico está tratando de que no perjudique deportivamente al equipo, pero no todas son malas noticias. Como hay ausencias, también hay incorporaciones y en el momento indicado.

Tras semanas fuera de las canchas, Ansu Fati dijo presente en la lista de convocados para afrontar la Liga de Campeones. Ni bien el departamento médico le dio el alta al delantero, este se puso a entrenar, la intensidad y seguridad con la que el futbolista reacción o fue reconocido por Flick. Y al final, el técnico se convenció de que ya está listo, al menos para entrar en una convocatoria oficial del equipo culé. Quizás sea la oportunidad del atacante para que muestre su nivel frente a Mónaco.

Flick invoca a Ansu Fati

Ya es un hecho que Ansu Fati superó su lesión y se pondrá a las órdenes de Hansi Flick para disputar la Champions League. El delantero salió al descubierto por su destreza, pero las lesiones no lo dejaron en paz y provocó que se la pase más tiempo en el quirófano. Los rumores durante el mercado de pases indicaron que se iría, pero el DT alemán le tenía preparado algunos planes a futuro.

La oportunidad del español

Superado el inconveniente físico, Flick no vio mejor oportunidad que darle un espacio a Fati en la convocatoria para el debut contra el AS Mónaco. No juega un partido oficial desde hace tiempo y el técnico sabe bien de los riesgos que existen. Pero el precedente que posee el delantero es que marca la diferencia cuando se le da la confianza necesaria.

Mónaco es la prueba de fuego

Barcelona viene de ganar un partido más en LaLiga, existen lesiones de por medio que complican el esquema táctico de Flick, aunque el equipo está respondiendo a la altura de las circunstancias. Ahora, el estadio Luis II será testigo de un choque apasionante y dependerá del elenco catalán si logra plasmar su buen momento en el campeonato español en la Champions.