Ansu Fati y Raphinha, en jaque: el pedido expreso de Lamine Yamal; es el extremo favorito de Flick

La dirección deportiva tuvo un gran trabajo durante el mercado de pases, aunque el resumen solo haya sido la incomodidad de Dani Olmo. Las salidas del equipo fueron tan importantes de arreglar como los posibles ingresos, aunque no salió como Deco y Laporta hubiesen querido. Uno de los grandes objetivos tras la Eurocopa que se mandó, era tratar de conseguir el fichaje de Nico Williams.

El actual delantero del Athletic Club parecía que se acercaba a Cataluña, pero con el paso de las semanas el nombre Olmo fue imponiéndose al del menor de los Williams. Lamine Yamal, amigo íntimo del extremo y de la selección de España, habló sobre las posibilidades que tiene el atacante de llegar en algún momento a vestir los colores blaugranas. Además, se refirió a la motivación que le produce compartir con Nico, cosa que en la 'roja' lo han hecho constantemente.

Yamal pide a Williams

Lamine Yamal y Nico Williams conformaron una de las mejores duplas de la Eurocopa, su rating ofensivo y la química mostrada en el campo fue un aliciente que hoy en día sus clubes celebran. Pero para el del Barcelona, le gustaría que sea una constante, como que su amigo juegue en el club catalán. “Me encantaría jugar todas las semanas con Nico Williams en mi equipo. Es un gran amigo mío”, le dijo a ‘El Hormiguero’.

Es la decisión de Nico

No es que Barcelona no haya intentado la contratación del atacante del Athletic Club, es que al final el extremo no se convenció del proyecto. Yamal sabe bien que el negocio del fútbol suele ser así, no todo sale según lo planeado por más que el deseo se imponga a la realidad. De ese modo, no apura que Williams juegue en el club en algún momento de su carrera. “No sé si fichará por el Barça la próxima temporada, eso lo decide Nico”, aseveró.

La dupla que formarían

La posición por izquierda en el ataque varía según los gustos de Flick, Ferrán Torres está teniendo minutos y quizás próximamente lo haga Ansu Fati. Si se hubiese contratado el fichaje de Nico Williams, el técnico culé habría tenido no solo calidad, sino a un jugador que tiene la capacidad de solucionar y con hambre de gol, algo ya demostrado.