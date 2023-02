Benzema saca las vergüenzas de Florentino Pérez y su gestión: el drama salpica la 23/24

Mañana empieza para el Real Madrid una aventura en el Mundial de Clubs que es de menor calado, pero igualmente pragmática, en parte porque permitirá lamer heridas. Aunque no se engañen, de ahí no sacará nada en claro el cuadro blanco, salvo que no gane el título: las dudas seguirán pese a llevarse el título ya que la disputa se lleva a cabo ante adversarios de menores posibilidades. Dígase una cosa: los deslices del Madrid marcan su presente y ya no solo tocan a Carlo Ancelotti, sino también a la gestión de Florentino Pérez.

El Estadio Moulay Abdellah será el escenario de la semifinal del Mundial de Clubs entre el Al-Ahly y el Real Madrid (20.00, hora española) donde los blancos tendrán que poner los cimientos de su segundo título de la temporada (tras la Supercopa de Europa) como obligación por su mal juego y resultados, y por necesidad, ya que el título suma y es el más obligatorio de cuantos disputa el club por ser, a priori, el más sencillo.

Pero como decimos nada de los que ocurra en este torneo, salvo que el Madrid no se lo lleve, tendrá una repercusión excesivamente positiva en el club blanco cuando sea que regrese a su día a día, que en cualquier caso se fija para el día 15 ante el Elche, farolillo rojo de la Primera División. Pero hablemos claro, de ahora en adelante se confirma algo que era previsible en pretemporada: Benzema, si se lesiona, poco menos que deja sin opciones a los blancos.

El francés no era solo el goleador, era el crack, el que encontraba los eslabones del ataque, el que descolocaba las líneas defensivas rivales, el que equilibraba Vinicius, el que se asociaba con Rodrygo, Valverde o Modric, el que remataba los centros de Mendy y Carvajal… y el etcétera infinito se siente ahora, cuando no está. Pero, y si no está, a sus 35 años, ¿no se podía haber buscado antes otra opción? El Madrid no lo hizo y no lo ha hecho y se ve para la campaña 23/24 queriendo a Bellingham pero necesitando otra inversión récord porque se está quedando atrás. Asensio, Mariano, Hazard son demasiados nombres intrascendentes para la función y rol de Benzema. Hace falta más y eso requiere inversión, que ya no podrá llegar esta temporada, pero, ¿puede llegar en la que está por empezar? Si el Madrid invierte tres cifras en Bellingham, ¿puede, además, hacer lo propio en otro 9 de primer orden mundial? El ‘si debe hacerlo’ ni lo planteamos…

El Madrid tendrá ahora que darle lo que pida y más a Benzema, que lo merece, pero tendrá que, a la vez, fichar al inglés y a un referente de primer orden en ataque.