Hazard, Odriozola y Vallejo no son los únicos problemas: 3 decepciones marcan la 23/24

Más allá de las renovaciones de Toni Kroos, Luka Modric y Karim Benzema, de las de Dani Ceballos, Nacho y Marco Asensio, el Real Madrid mira al futuro explorando también otros cauces que puedan mejorar la plantilla a un bajo coste. Eden Hazard, Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo, los tres jugadores que no cuentan junto a Mariano Díaz (a diferencia de este, tienen contrato en vigor), son carne de mercado y por tanto no son tenidos en cuenta, pero es que teóricos remplazos de estos no cuajan, están piafando sus pasos y eso convierte apuestas del club merengue en disparos al aire.

Vale que el belga, el ex de la Real Sociedad y el homólogo del Zaragoza no tengan cabida en el esquema de Ancelotti, pero si fallan algunos de los procesos de renovación o se opta por no renovar a varios de los jugadores enumerados en las primeras líneas, se ponen las esperanzas en los refuerzos, de los cuales el gran objetivo es Jude Bellingham pero también, lógicamente, en las cesiones, por si algunos de estos futbolistas pueden sumarse a la causa. Y en este sentido no hay buenas noticias ni desde España ni desde Italia.

Antonio Blanco, un jugador con las cualidades perfectas para la organización, no ha cuajado en Cádiz y está buscando suerte en Segunda División, en el Alavés, donde sí ha empezado con buen pie. Reinier, que parecía iba cogiendo ritmo en el Girona, está lesionado y lleva ausente una amplia parte de la temporada, siendo además su nivel otra duda enorme. Y por si fuera poco, el que parecía que tenía mejor pinta, Brahim Díaz, se ha convertido en un jugador de ráfagas muy puntuales, cuya intermitencia incluso le está restando protagonismo en el AC Milan de Stefano Pioli.

Por eso el fichaje de Fran García se ha hecho efectivo, porque el Madrid tiene carencias y necesita atar todo aquello que vaya a salirle por un precio bajo, razonable, por si muchos no renuevan o se elige no renovarlos y/o por si fallan los galácticos que se pretenden. Por ahora, por lo visto sobre el terreno de juego, Blanco, Reinier y Díaz generan más incógnitas que certezas; ahora bien, si algo le ha enseñado el Barça al Madrid esta temporada con Balde, Pedri y Gavi es que la juventud necesita que apuesten por ella ¿Debe hacerlo el Madrid?