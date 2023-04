Bombazo Chelsea: Zidane, una limpieza, 80M y un cambio de cromos en la España de De la Fuente

Casi ningún integrante de la actual plantilla del Chelsea, salvo con la excepción de Enzo Fernández, al que los blues por contrato extienden su vinculación hasta 2032, está libre de una posible limpia que ya se intuye en la capital de Inglaterra sobre la actual plantilla londinense, y el último nombre que sale a la luz es un elegido por Luis de la Fuente para representar a España, un futbolista que costó al club 80 millones de euros porque Zidane no lo quiso en Madrid.

Kepa Arrizabalaga y Edouard Mendy, ¿los días contados?

Efectivamente no solo Kepa Arrizabalaga, el jugador del que hablamos, sino también Edouard Mendy parecen puestos por el club inglés en la rampa de salida según las informaciones de Evening Standart que refuta Metro, donde no solo se buscaría en Londres la venta de sus dos porteros, con los que no están contentos, sino que ya se habrían seleccionado los posibles recambios para estos.

El primero de los dos mass media británicos asegura que Gregor Kobel del Borussia Dortmund, Andre Onana, jugador del Inter de Milán de Simone Inzaghi, y sobre todo David Raya, jugador español del Brentford, estarían en la agenda inglesa. Resulta curioso el caso de Raya, en relación con las dudas que le genera a Boehly el caso Kepa, ya que el segundo es el titular para el seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, al menos por lo visto en los dos partidos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania 2024. Eso sí, el seleccionador de La Roja también convocó a Raya para las citas ante Noruega y Escocia.

Una cantidad enorme

Recordemos que la cifra que en su día invirtió el Chelsea por el guardameta español fue enorme, con un pago de 80 millones de euros realizados al Athletic Club de Bilbao, los cuales, duras penas han logrado disfrutar la entidad con el cancerbero, permanentemente discutido. A la vez y como curiosidad, sobre Kepa pesa su fichaje fallido por el Real Madrid, rival de los blues en la Champions, justo antes de firmar con los ingleses, cuando Zidane, por entonces técnico blanco, se negó a aceptar un acuerdo que estaba cerrado.